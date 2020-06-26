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https://ria.ru/20200626/1573533911.html
"Кинопаркинг" пройдет в Подмосковье в конце июня
Проект "Кинопаркинг" продолжит работу в последние выходные июня в Московской области. Посмотреть фильмы под открытым небом можно будет в семи округах. Об этом... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T18:41
новости подмосковья
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
московская область (подмосковье)

"Кинопаркинг" пройдет в Подмосковье в конце июня

18:41 26.06.2020
25
© РИА Новости / Михаил ГоленковЛегковые автомобили со зрителями во время киносеанса в автокинотеатре
Легковые автомобили со зрителями во время киносеанса в автокинотеатре
© РИА Новости / Михаил Голенков
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Проект "Кинопаркинг" продолжит работу в последние выходные июня в Московской области. Посмотреть фильмы под открытым небом можно будет в семи округах. Об этом рассказал телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу регионального министерства культуры.
Кинопаркинги продолжат функционировать на парковке рядом с торговым центром "Глобус" в Балашихе, на парковке ТРЦ "Акварель" в Пушкине, на автомобильной стоянке торгового центра "Торговый квартал" в Домодедове, на парковке музея "Новый Иерусалим" в Истре. Кроме того, автолюбители смогут посмотреть кинокартины в парке культуры и отдыха Солнечногорска, на парковке дворца спорта "Восток" в Орехово-Зуеве, а также в парке культуры и отдыха "Березовая роща" в Дмитрове.
За две недели работы автокинотеатров в 11 округах региона на сеансы прибыло около 3 тысяч автомобилей. Об этом рассказала министр культуры Московской области Елена Харламова.

"Особенно ценно, что автозрители приехали в понедельник, 22 июня, на показы художественного фильма “Судьба человека”. В Балашихе, Дмитрове, Солнечногорске, Сергиевом Посаде, Истре, Дубне и Рузе это великое кино Сергея Бондарчука одновременно посмотрели зрители на более чем 400 автомобилях. И наш проект с каждым днем привлекает все новые площадки", — отметила она.

В Чехове, Яхроме и Егорьевске также планируется организовать автокинотеатры.
Все киносеансы бесплатные. Они начинаются в одно время — 21.45.
В афише "Кинопаркинга" – премьеры российского кинопроката и полюбившиеся ленты прошлых лет, в том числе зарубежные.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
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