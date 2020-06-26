"Кинопаркинг" пройдет в Подмосковье в конце июня

Кинопаркинги продолжат функционировать на парковке рядом с торговым центром "Глобус" в Балашихе, на парковке ТРЦ "Акварель" в Пушкине, на автомобильной стоянке торгового центра "Торговый квартал" в Домодедове, на парковке музея "Новый Иерусалим" в Истре. Кроме того, автолюбители смогут посмотреть кинокартины в парке культуры и отдыха Солнечногорска, на парковке дворца спорта "Восток" в Орехово-Зуеве, а также в парке культуры и отдыха "Березовая роща" в Дмитрове.