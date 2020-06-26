Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200626/1573533863.html
Власти Армении намерены ужесточить противоэпидемические меры
Власти Армении намерены пойти на ужесточение противоэпидемических мер из-за ситуации с коронавирусом в стране, заявил в пятницу премьер страны Никол Пашинян. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T18:41
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
никол пашинян
коронавирусы
воз
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573119968_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_452224bba28a9374a4971b24ea24493b.jpg
https://ria.ru/20200625/1573482510.html
https://ria.ru/20200626/1573528252.html
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573119968_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_452224bba28a9374a4971b24ea24493b.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573119968_23:0:2754:2048_1400x0_80_0_0_39812c60b8cd7f9d7d42aab80abe22b8.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573119968_512:0:2081:1569_1400x0_80_0_0_8e464a9e2b8bd47c6a546757100acd25.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, никол пашинян, коронавирусы, воз, армения, в мире

Власти Армении намерены ужесточить противоэпидемические меры

18:41 26.06.2020
496
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник научно-исследовательской лаборатории
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
ЕРЕВАН, 26 июн – РИА Новости. Власти Армении намерены пойти на ужесточение противоэпидемических мер из-за ситуации с коронавирусом в стране, заявил в пятницу премьер страны Никол Пашинян.
В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июля. В стране, по данным на пятницу, выявлены 23,2 тысячи случаев заражения, 12,4 тысячи пациентов вылечились, 410 скончались.
Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве
Вчера, 18:34Распространение нового коронавируса
ВОЗ заявила об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире
"Мы сегодня провели обсуждения в комендатуре и пришли к выводу, что нет альтернативы… Мы должны пойти на ужесточение противоэпидемических правил", - сказал премьер в ходе онлайн-брифинга. Он не уточнил, о каких именно шагах идет речь, однако добавил, что "пакет ужесточений" будет самым разнообразным.
По словам Пашиняна, Армения занимает лидирующие позиции в мире по числу выявленных случаев COVID-19 на 1 миллион населения. "Это большая проблема", - сказал глава правительства, добавив, что в обществе нет абсолютного осознания необходимости соблюдения правил безопасности. Он также отметил, что власти намерены сократить сроки взимания штрафов, наложенных за нарушение масочного режима.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,1 миллиона случаев заражения, свыше 473 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Все новости Армении читайте на сайте Sputnik Армения >>

Ситуация в Армении в связи с коронавирусом
17:07Распространение нового коронавируса
В Армении у 23 судебных приставов выявили коронавирус
010011
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Никол ПашинянКоронавирусыВОЗАрменияВ мире
Рекомендуем
Париж
Эксперт оценила возможность второй волны коронавируса во Франции
Продюсер Иосиф Пригожин
Пригожин рассказал, почему проголосовал за поправки в Конституцию
Работа информационного центра ЦИК России
Итальянский депутат оценил ход голосования по поправкам в России
Плакат в руках исполнительного директора МИА Россия сегодня Кирилла Вышинского, участвующего в пикете у посольства Эстонии в Москве
В ЮНЕСКО прокомментировали ситуацию со Sputnik Эстония
Виктор Бабарико
Суд отказался удовлетворить жалобу защиты Бабарико на его задержание
Ситуация в Армении в связи с коронавирусом
В Армении у 23 судебных приставов выявили коронавирус
Табличка на здании компании Нафтогаз-Украина
"Нафтогаз" призвал США принять закон о санкциях по "Северному потоку – 2"
Колесо обозрения в Припяти
В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС на Украине задержали пять сталкеров
Генеральный директор Большого театра Владимир Урин
Урин прокомментировал приговор по делу "Седьмой студии"
Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите ЕС в Брюсселе
Путин пригласил Макрона в Россию
Новый смартфон компании Apple в руках покупателя в магазине re:Store на Тверской улице в Москве
В iPhone появилась "зловещая" функция
Сотрудник санитарной службы проводит обработку улиц в Стамбуле
В Турции за сутки 1396 человек заболели COVID-19
Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года на избирательном участке
Наблюдатель из Сербии отметила высокую безопасность голосования в Москве
Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием по делу Седьмой студии в Мещанском суде Москвы
В ОНК прокомментировали приговор Серебренникову
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном
Путин отметил необходимость работать сообща в борьбе с общими угрозами
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:26Ростуризм порекомендовал переносить отмененные из-за коронавируса туры
23:17В Буэнос-Айресе ужесточили карантин
23:15Далай-лама считает Индию образцом межрелигиозного согласия
23:10Советник Трампа заявил о резком восстановлении американской экономики
23:06Юрист объяснил, почему Серебренникову дали условный срок
23:01Москалькова попросила главу ЦИК помочь Вышинскому проголосовать онлайн
22:57В Москве умерли еще двадцать пациентов с коронавирусом
22:51Минтруд не поддержал идею выплат на детей 16 и 17 лет, сообщила Кузнецова
22:45Опубликованы действующие ограничения по въезду в зарубежные страны
22:43Раскрыта личность "русского агента" с протестов в США
22:40Эстония введет обязательный карантин для туристов из Люксембурга
22:38Ростуризм надеется, что справки о COVID-19 для санаториев скоро отменят
22:35В Киевской области ограничили проведение массовых мероприятий
22:30В Мехико 29 июня начнут снимать ограничения по коронавирусу
22:29В Петербурге столкнулись "Нива" и маршрутка, есть пострадавшие
22:22Мэрия Минска объяснила проблему с качеством воды в городе
22:06Вышинского удивил ответ ЮНЕСКО на запрос по притеснению Sputnik Эстония
22:02В Сербии объявили режим стихийного бедствия из-за наводнений
21:56L'Oreal уберет из описания своей косметики слова "белая" и "светлая"
21:52Ученый: атеизм стал фактически официальной идеологией современной Европы
Лента новостейМолния