Власти Армении намерены ужесточить противоэпидемические меры

ЕРЕВАН, 26 июн – РИА Новости. Власти Власти Армении намерены пойти на ужесточение противоэпидемических мер из-за ситуации с коронавирусом в стране, заявил в пятницу премьер страны Никол Пашинян

В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июля. В стране, по данным на пятницу, выявлены 23,2 тысячи случаев заражения, 12,4 тысячи пациентов вылечились, 410 скончались.

"Мы сегодня провели обсуждения в комендатуре и пришли к выводу, что нет альтернативы… Мы должны пойти на ужесточение противоэпидемических правил", - сказал премьер в ходе онлайн-брифинга. Он не уточнил, о каких именно шагах идет речь, однако добавил, что "пакет ужесточений" будет самым разнообразным.

По словам Пашиняна, Армения занимает лидирующие позиции в мире по числу выявленных случаев COVID-19 на 1 миллион населения. "Это большая проблема", - сказал глава правительства, добавив, что в обществе нет абсолютного осознания необходимости соблюдения правил безопасности. Он также отметил, что власти намерены сократить сроки взимания штрафов, наложенных за нарушение масочного режима.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 9,1 миллиона случаев заражения, свыше 473 тысяч человек скончались.

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