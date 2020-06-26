Крымские татары ответили на слова Зеленского о полуострове

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости. Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров назвал пустым обещание президента Украины Владимира Зеленского поднять крымско-татарский флаг в Крыму и посоветовал ему больше уделять внимание суверенитету и символике своей страны.

Зеленский в пятницу посетил с рабочим визитом Херсонскую область , граничащую с Крымом. По информации украинских СМИ, во время визита украинскому президенту подарили флаг крымско-татарского народа. В ответ Зеленский пообещал вернуть Крым и поднять там подаренный флаг.

"Президент Украины опоздал, как и его шесть предшественников. Дальше пустых обещаний не пойдет. Заверяю президента Украины, что с 2014 года крымско-татарский флаг поднимается на всех национальных, культурных и религиозных праздниках, и все крымчане с радостью это воспринимают", - сказал РИА Новости Умеров.

По его словам, никогда в бытность нахождения Крыма в составе Украины не уделялось столько внимания ни крымским татарам, ни их национальной символике.

"Советую Зеленскому уделять больше внимания народу Украины и суверенитету своей страны и ее символике", - подчеркнул Умеров.