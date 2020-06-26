https://ria.ru/20200626/1573533835.html
Крымские татары ответили на слова Зеленского о полуострове
Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров назвал пустым обещание президента Украины Владимира Зеленского поднять... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T18:41
2020-06-26T18:41
эйваз умеров
владимир зеленский
херсонская область
республика крым
украина
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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эйваз умеров, владимир зеленский, херсонская область , республика крым, украина, в мире
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости.
Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров
назвал пустым обещание президента Украины Владимира Зеленского
поднять крымско-татарский флаг в Крыму и посоветовал ему больше уделять внимание суверенитету и символике своей страны.
Зеленский в пятницу посетил с рабочим визитом Херсонскую область
, граничащую с Крымом. По информации украинских СМИ, во время визита украинскому президенту подарили флаг крымско-татарского народа. В ответ Зеленский пообещал вернуть Крым и поднять там подаренный флаг.
"Президент Украины опоздал, как и его шесть предшественников. Дальше пустых обещаний не пойдет. Заверяю президента Украины, что с 2014 года крымско-татарский флаг поднимается на всех национальных, культурных и религиозных праздниках, и все крымчане с радостью это воспринимают", - сказал РИА Новости Умеров.
По его словам, никогда в бытность нахождения Крыма в составе Украины не уделялось столько внимания ни крымским татарам, ни их национальной символике.
"Советую Зеленскому уделять больше внимания народу Украины и суверенитету своей страны и ее символике", - подчеркнул Умеров.
С 2010 года 26 июня отмечается крымскими татарами как День крымско-татарского флага. Флаг крымских татар представляет собой полотнище голубого цвета с желтой эмблемой (тамгой).