https://ria.ru/20200626/1573533580.html
Пятнадцать тверских ветеранов войны получили новые квартиры
В Конаковском районе Тверской области 15 женщинам, перенесшим все тяготы военных лет, в честь 75-й годовщины Победы вручены документы на право собственности на... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T18:35
2020-06-26T18:35
тверская область
игорь руденя
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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игорь руденя
ТВЕРЬ, 26 июн - РИА Новости. В Конаковском районе Тверской области 15 женщинам, перенесшим все тяготы военных лет, в честь 75-й годовщины Победы вручены документы на право собственности на новые квартиры, сообщает пресс-служба областного правительства.
"Забота о ветеранах Великой Отечественной войны – это всенародная задача. Отрадно, что вместе с государством, активное участие в этой работе принимают меценаты. Желаю нашим дорогим ветеранам счастливой жизни в новых квартирах, мира, счастья, здоровья и всего наилучшего!", - сказал губернатор области Игорь Руденя
в приветствии.
Квартиры для ветеранов расположены в новом доме в Конаково. Все они улучшенной планировки, имеют большую площадь. В доме также есть пандусы для удобства маломобильных граждан.
Пресс-службы отмечает, что в рамках реализации указа президента РФ "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" на территории Верхневолжья жилищные условия улучшили 4 834 ветерана войны.