Пятнадцать тверских ветеранов войны получили новые квартиры

ТВЕРЬ, 26 июн - РИА Новости. В Конаковском районе Тверской области 15 женщинам, перенесшим все тяготы военных лет, в честь 75-й годовщины Победы вручены документы на право собственности на новые квартиры, сообщает пресс-служба областного правительства.

"Забота о ветеранах Великой Отечественной войны – это всенародная задача. Отрадно, что вместе с государством, активное участие в этой работе принимают меценаты. Желаю нашим дорогим ветеранам счастливой жизни в новых квартирах, мира, счастья, здоровья и всего наилучшего!", - сказал губернатор области Игорь Руденя в приветствии.

Квартиры для ветеранов расположены в новом доме в Конаково. Все они улучшенной планировки, имеют большую площадь. В доме также есть пандусы для удобства маломобильных граждан.