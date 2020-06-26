Итальянский депутат оценил ход голосования по поправкам в России

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Член палаты депутатов Член палаты депутатов Италии от партии "Лига" Паоло Гримольди высоко оценил меры, предпринимаемые российским руководством для организации голосования по поправкам к Конституции.

"Я могу сказать, что абсолютно удовлетворен тем, как все организовано, насколько четко все организовано. У всех граждан есть возможность проголосовать по вопросу поправок к Конституции", — поделился Гримольди впечатлениями на спецбрифинге, организованном на площадке Общественной палаты.

Итальянский парламентарий подчеркнул, что абсолютно удовлетворен тем, что увидел, а организация выборного процесса, по его словам, соответствует всем критериям и параметрам ОБСЕ.

"Кроме того, все очень хорошо организовано с точки зрения санитарно-гигиенических норм, потому что это двойное искусство — организовать голосование так, чтобы оно соответствовало всем демократическим стандартам в условиях пандемии коронавирусной инфекции", — добавил Гримольди.

Он также выразил восхищение тем, что, несмотря на сложности, связанные с пандемией, мнение своих граждан российского руководство "ставит на первое место".

Наблюдатель из Латвии, сопредседатель партии "Действие" Евгений Король, со своей стороны, заявил, что голосование проходит без нарушений, но есть небольшие замечания. "За прошедшие два дня я посетил восемь участков. <...> Я судил очень строго и не нашел каких-то нарушений", — сказал он.

Он пояснил, что на каждом участке его делегация проводила около часа. На одном на входе у избирателей не проверяли температуру, Король сделал комиссии замечание. "Сейчас это уже исправлено", — отметил политик.

Латышскому наблюдателю понравилось, что на участках используются рифленые урны, через которые нельзя увидеть, как проголосовал избиратель. "Если мы возьмем урны старого образца, то они прозрачные. <...> Это могут использовать разные организации. Я бы обратил на это внимание, чтобы КОИБы использовали рифленые урны", — сказал наблюдатель.

Он обратил внимание и на дотошность председателя участка 1263, который сфотографировал бейджи российских наблюдателей и позвонил в ЦИК, чтобы уточнить их полномочия. На другом участке, 2586, Короля впечатлил стаж главы избиркома — он следит за различными выборами с 1978 года. "К сожалению, в Латвии я таких людей не встречал", — посетовал наблюдатель.

Кроме того, ему понравилось, что на одном из участков была организована художественная выставка, которую могли посетить избиратели.