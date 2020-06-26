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В ОНК прокомментировали приговор Серебренникову
Дело "Седьмой студии" разрешилось компромиссом власти и общественности, считает член столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T18:31
софья апфельбаум
дело кирилла серебренникова
седьмая студия
дело "седьмой студии"
ева меркачева
кирилл серебренников
москва
происшествия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В ОНК прокомментировали приговор Серебренникову

18:31 26.06.2020
732
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРежиссер Кирилл Серебренников перед заседанием по делу "Седьмой студии" в Мещанском суде Москвы
Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием по делу Седьмой студии в Мещанском суде Москвы
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Дело "Седьмой студии" разрешилось компромиссом власти и общественности, считает член столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.
"Мне кажется, что это некое соглашение власти с общественностью. Это тот самый срок, который слишком много гнева не вызвал и вроде бы всех успокоил, и все остались на свободе", - сказала Меркачева РИА Новости.
Мещанский суд Москвы не стал назначать реальные сроки фигурантам громкого дела "Седьмой студии": режиссер Кирилл Серебренников и двое других фигурантов получили условные сроки, Софья Апфельбаум – штраф.
При этом первых признали виновными в хищении без малого 129 миллионов рублей, а вторую – в халатности при приеме документов на выплату: Апфельбаум тогда возглавляла департамент в Минкультуры.
Софья Апфельбаум отвечает на вопросы журналистов возле здания Мещанского суда Москвы после оглашения приговора по делу Седьмой студии
17:46
Защита Апфельбаум прокомментировала решение суда по делу "Седьмой студии"
31001344
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Софья АпфельбаумДело Кирилла СеребренниковаСедьмая студияДело "Седьмой студии"Ева МеркачеваКирилл СеребренниковМоскваПроисшествия
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