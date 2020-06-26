В ОНК прокомментировали приговор Серебренникову

"Мне кажется, что это некое соглашение власти с общественностью. Это тот самый срок, который слишком много гнева не вызвал и вроде бы всех успокоил, и все остались на свободе", - сказала Меркачева РИА Новости.

При этом первых признали виновными в хищении без малого 129 миллионов рублей, а вторую – в халатности при приеме документов на выплату: Апфельбаум тогда возглавляла департамент в Минкультуры.