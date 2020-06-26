Урин прокомментировал приговор по делу "Седьмой студии"

МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Гендиректор Большого театра Владимир Урин считает главным в приговоре по делу "Седьмой студии" то, что все фигуранты остались на свободе.
"Главное, что ребята остались на свободе и могут продолжать заниматься своим делом", - сказал Урин РИА Новости.
Такого же мнения придерживается художественный руководитель театра "Практика" Марина Брусникина. "Огромная радость, что не случилось этого ужаса с реальными сроками - все остались на свободе и могут продолжать работать", - сказала собеседница агентства.
Мещанский суд Москвы в пятницу огласил приговор по громкому делу "Седьмой студии": режиссер Кирилл Серебренников получил условный срок и штраф в 800 тысяч рублей, двое других фигурантов дела также получили условные сроки, Софья Апфельбаум – штраф в 100 тысяч рублей, но из-за истечения сроков платить его не нужно. При этом первых признали виновными в хищении без малого 129 миллионов рублей, а вторую – в халатности при приеме документов на выплату: Апфельбаум тогда возглавляла департамент в Минкультуры.