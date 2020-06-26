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https://ria.ru/20200626/1573533218.html
Урин прокомментировал приговор по делу "Седьмой студии"
Гендиректор Большого театра Владимир Урин считает главным в приговоре по делу "Седьмой студии" то, что все фигуранты остались на свободе. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T20:14
культура
россия
софья апфельбаум
дело кирилла серебренникова
седьмая студия
дело "седьмой студии"
владимир урин
большой театр
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Кирилл Серебренников заслушал приговор. Кадры из Мещанского суда
Серебренников, не проявляя эмоций, слушал судью все время, пока она читала резолютивную часть приговора.
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россия, софья апфельбаум, дело кирилла серебренникова, седьмая студия, дело "седьмой студии", владимир урин, большой театр, кирилл серебренников, москва, происшествия

Урин прокомментировал приговор по делу "Седьмой студии"

18:26 26.06.2020 (обновлено: 20:14 26.06.2020)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковГенеральный директор Большого театра Владимир Урин
Генеральный директор Большого театра Владимир Урин
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Гендиректор Большого театра Владимир Урин считает главным в приговоре по делу "Седьмой студии" то, что все фигуранты остались на свободе.
"Главное, что ребята остались на свободе и могут продолжать заниматься своим делом", - сказал Урин РИА Новости.
Такого же мнения придерживается художественный руководитель театра "Практика" Марина Брусникина. "Огромная радость, что не случилось этого ужаса с реальными сроками - все остались на свободе и могут продолжать работать", - сказала собеседница агентства.
Мещанский суд Москвы в пятницу огласил приговор по громкому делу "Седьмой студии": режиссер Кирилл Серебренников получил условный срок и штраф в 800 тысяч рублей, двое других фигурантов дела также получили условные сроки, Софья Апфельбаум – штраф в 100 тысяч рублей, но из-за истечения сроков платить его не нужно. При этом первых признали виновными в хищении без малого 129 миллионов рублей, а вторую – в халатности при приеме документов на выплату: Апфельбаум тогда возглавляла департамент в Минкультуры.
Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием по делу Седьмой студии в Мещанском суде Москвы
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КультураРоссияСофья АпфельбаумДело Кирилла СеребренниковаСедьмая студияДело "Седьмой студии"Владимир УринБольшой театрКирилл СеребренниковМоскваПроисшествия
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