Суд отказался удовлетворить жалобу защиты Бабарико на его задержание

МИНСК, 26 июн - РИА Новости. Минский городской суд окончательно отказал адвокатам претендента на пост президента Минский городской суд окончательно отказал адвокатам претендента на пост президента Виктора Бабарико в удовлетворении жалобы на задержание политика, сообщил в пятницу один из его защитников Дмитрий Лаевский.

Накануне адвокаты Бабарико оспорили в Минском городском суде решение суда Центрального района Минска оставить без удовлетворения поданную жалобу на задержание политика.

"Минский городской суд окончательно отказал защитникам Виктора Бабарико в удовлетворении жалобы на задержание. Но мы не унываем. Факт грубого нарушения права на защиту при недопуске к защите 18 июня 2020 года зафиксирован в ряде СМИ, поэтому может быть учтен и потом", - написал Лаевский в Facebook.

Он также сообщил, что на следующей неделе адвокаты планируют судиться по поводу меры пресечения, которая была избрана для Бабарико, - заключение под стражу. По словам Лаевского, соответствующая жалоба также подана.

В июне в головном офисе Белгазпромбанка прошли обыски. Этот банк на протяжении 20 лет возглавлял Бабарико. Комитет госконтроля республики заявил, что на базе Белгазпромбанка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. КГК возбудил уголовные дела по статьям об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем.

Восемнадцатого июня были задержаны Бабарико и его сын, глава избирательного штаба Эдуард. Всего же задержаны около 20 человек, в том числе топ-менеджеры банка. Материалы дела были переданы в Генпрокуратуру, которая возбудила еще одно уголовное дело в отношении фигурантов "дела Белгазпромбанка", поскольку в ведомстве посчитали, что их деяния создали "реальную угрозу интересам национальной безопасности" республики. Дальнейшее расследование дела поручено КГБ. Отец и сын Бабарико находятся в СИЗО КГБ, им предъявлено обвинение, но статьи пока не разглашаются.