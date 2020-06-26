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Краснодарский край
https://ria.ru/20200626/1573532784.html
На Кубани начали уборку пшеницы
Аграрии Краснодарского края начали уборку пшеницы с площади более 1,5 миллиона гектаров, сообщает администрация региона. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T18:24
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краснодарский край, экономика

На Кубани начали уборку пшеницы

18:24 26.06.2020
77
© РИА Новости / Александр Поляков / Перейти в фотобанкХлебоуборочная машина на полях Кубани
Хлебоуборочная машина на полях Кубани
© РИА Новости / Александр Поляков
Перейти в фотобанк
КРАСНОДАР, 26 июн - РИА Новости. Аграрии Краснодарского края начали уборку пшеницы с площади более 1,5 миллиона гектаров, сообщает администрация региона.
"Первыми к обмолоту пшеничных полей приступили хозяйства Павловского, Тихорецкого, Староминского, Выселковского, Кореновского, Новокубанского, Приморско-Ахтарского, Динского, Тбилисского и Усть-Лабинского районов. В этом году аграриям предстоит убрать пшеницу с площади 1 миллион 527 тысяч гектаров, что на уровне прошлого года", - говорится в сообщении.
Уточняется, что наибольшие площади пшеницы сосредоточены в Ейском, Каневском, Кущевском, Новопокровском, Тихорецком и Павловском районах. Урожай выращен полностью из семян и сортов кубанской селекции, разработанных учеными "Национального центра зерна", пояснили в министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края. В ведомстве напомнили, что пшеница на протяжении многих лет является главным экспортным товаром региона.
"В экспортной категории товаров "Злаки" львиная доля продукции приходится именно на пшеницу. В этом году в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" продажи на международные рынки этой группы сельхозпродукции в целом планируется нарастить до 1,7 миллиарда долларов США", – пояснили в минсельхозе края, цитата представителей которого приводится в сообщении.

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