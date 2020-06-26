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"Нафтогаз" призвал США принять закон о санкциях по "Северному потоку – 2"
Украинская компания "Нафтогаз" поблагодарила конгрессменов США, которые представили на рассмотрение Палаты представителей новый законопроект, предусматривающий... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T18:20
тед круз (сенатор от штата техас)
северный поток — 2
балтийское море
северный поток
нафтогаз украины
сша
украина
в мире
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Дело Украины, во всём подхрюкивать США.
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Верные псы не могут, не лаять.
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балтийское море
сша
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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тед круз (сенатор от штата техас), северный поток — 2, балтийское море, северный поток, нафтогаз украины, сша, украина, в мире

"Нафтогаз" призвал США принять закон о санкциях по "Северному потоку – 2"

18:20 26.06.2020
804
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкТабличка на здании компании "Нафтогаз-Украина"
Табличка на здании компании Нафтогаз-Украина
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 26 июн – РИА Новости. Украинская компания "Нафтогаз" поблагодарила конгрессменов США, которые представили на рассмотрение Палаты представителей новый законопроект, предусматривающий расширение санкций в отношении газопровода "Северный поток – 2", и призвала скорее его принять, сообщила в пятницу пресс-служба "Нафтогаза".
Ранее Конгрессмены США представили на рассмотрение Палаты представителей новый законопроект, предусматривающий расширение санкций в отношении газопровода "Северный поток – 2".
Офис компании Нафтогаз в Киеве
4 июня, 23:25
"Нафтогаз" поблагодарил США за проект санкций по "Северному потоку — 2"
"Нафтогаз" еще раз выражает благодарность Палате представителей, Сената и другим друзьям Украины в Соединенных Штатах, которые в прошлом году привели к принятию PEESA (Закон о защите европейской энергетической безопасности – ред.), а сейчас представили законопроект об уточнении этого закона в обеих палатах Конгресса... "Нафтогаз" с большим уважением призывает Конгресс США безотлагательно принять проект закона "Об уточнении к PEESA", - говорится в сообщении на сайте компании.
"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре прошлого года ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.
Кроме того, в начале июня в сенат США был внесен еще один законопроект против "Северного потока – 2". Он предлагает вводить санкции к страховщикам судов, работающих на прокладке газопровода. Документ поддержали пять сенаторов от обеих ведущих американских партий, включая влиятельного сенатора от Техаса Теда Круза.
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18
"Северный поток — 2"
642101024
Обсудить 5
Тед Круз (сенатор от штата Техас)Северный поток — 2Балтийское мореСеверный потокНафтогаз УкраиныСШАУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Дело Украины, во всём подхрюкивать США.
26 июня, 18:28
А Андрей Мартынов
1620001
Верные псы не могут, не лаять.
26 июня, 18:23
Gustavas Jauki
1310001
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