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В Воронежской области продлили режим самоизоляции
Власти Воронежской области продлили до 5 июля введенный в регионе из-за распространения коронавируса режим самоизоляции, сообщает в пятницу облправительство. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T18:36
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В Воронежской области продлили режим самоизоляции

18:13 26.06.2020 (обновлено: 18:36 26.06.2020)
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© РИА Новости / Ульяна СоловьеваВид на город Воронеж
Вид на город Воронеж
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
ВОРОНЕЖ, 26 июн - РИА Новости. Власти Воронежской области продлили до 5 июля введенный в регионе из-за распространения коронавируса режим самоизоляции, сообщает в пятницу облправительство.
В Воронежской области в марте ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса и режим всеобщей самоизоляции. Ограничительные меры были продлены до конца мая, а с 12 мая в регионе ввели масочный режим. Власти 20 мая объявили о первом этапе выхода Воронежской области из режима ограничений и планировали в начале июня начать второй этап, однако в регионе начался рост числа заболевших за сутки. В результате режим самоизоляции продлили до 14 июня включительно, потом продлили до 21 июня, затем - до 28 июня.
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В соответствии с документом, подписанным исполняющим обязанности губернатора Сергеем Трухаевым и опубликованным на сайте облправительства, режим самоизоляции продлен "до 5 июля 2020 года".
"Вместе с тем, согласно новому указу, в регионе открываются парки культуры и отдыха. Кроме того, начинают работу салоны красоты и организации, оказывающие косметические услуги", - говорится в сообщении.
Также в области разрешается проведение общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам генеральных планов, правил землепользования и застройки, проектам планировки территорий.
"Для жителей региона старше 65 снова устанавливается обязательный режим самоизоляции. Работающим пенсионерам данной возрастной категории продлят действие электронных больничных листков сроком действия от 15 июня до 5 июля", - сообщает правительство региона.
В Воронежской области коронавирус подтвержден у 6846 человек. Выздоровели 4174 пациента, умерли 40.
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18 июня, 15:35Распространение нового коронавируса
На каком этапе снятия ограничений находятся российские регионы
В области с начала июня наблюдается суточный рост числа случаев COVID-19. С 1 по 7 июня в регионе шесть раз суточное число зафиксированных случаев коронавируса превышало 100. За предыдущие месяцы с начала пандемии в регионе COVID-19 подтверждался за сутки более чем у 100 пациентов лишь 28 и 29 мая. С 8 по 17 июня в Воронежской области ежедневно регистрировалось более 200 подтвержденных случаев COVID. 18 июня было зафиксировано 196 новых случаев, но в следующие два дня число новых случаев снова превысило 200 за сутки. С 22 июня в регионе регистрируется каждый день менее 200 случаев.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВоронежская областьОбщество
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