ПСБ и Удмуртия намерены сотрудничать по приоритетным проектам

"В республике сконцентрировано большое количество ведущих российских предприятий ОПК, с которыми мы успешно развиваем отношения. Мы являемся уполномоченным сервисным партнером в части сопровождения гособоронзаказа, и особое внимание уделяем вопросам диверсификации. При этом те уникальные компетенции, которыми ПСБ обладает благодаря работе с крупными промышленными предприятиями, универсальны и в равной степени применимы к малому и среднему бизнесу", - сказал Фрадков.

По его словам, в настоящее время в ПСБ идет подготовка к реализации крупного проекта в сфере ЖКХ – речь идет не только о кредитовании компаний, но и о планируемой масштабной инвестиционной программе на сумму около 10 миллиардов рублей. Также ПСБ ведет диалог с регионом по вопросу дальнейшего развития его спортивной инфраструктуры – до конца года планируется подписать кредитное соглашение на 750 миллионов рублей на реконструкцию спортивного объекта.

По сообщению пресс-службы ПСБ, кредитный портфель банка в регионе по малым и средним предприятиям составляет более полутора миллиардов рублей. Из них 100 миллионов рублей уже выданы на выплату заработной платы и возобновление предпринимательской деятельности в рамках мер поддержки бизнеса в условиях пандемии, в ближайшее время планируется выдать еще более 100 миллионов рублей на эти цели, и банк продолжает принимать заявки на льготные кредиты. Также свыше 700 миллионов рублей были направлены на реализацию различных инвестиционных проектов МСП.