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ПСБ и Удмуртия намерены сотрудничать по приоритетным проектам
Сотрудничество с Удмуртией имеет для банка приоритетное значение по ряду направлений на протяжении многих лет, заявил председатель ПСБ Петр Фрадков. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T18:11
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
промсвязьбанк, новости компаний - экономика

ПСБ и Удмуртия намерены сотрудничать по приоритетным проектам

18:11 26.06.2020
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CC BY-SA 4.0 / Alexander Ermolaev / Комплекс зданий УдГУИжевск
Ижевск
CC BY-SA 4.0 / Alexander Ermolaev / Комплекс зданий УдГУ
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Сотрудничество с Удмуртией имеет для банка приоритетное значение по ряду направлений на протяжении многих лет, заявил  председатель ПСБ Петр Фрадков.
Он принял участие в масштабном онлайн-марафоне "Удмуртия Calling".  
"В республике сконцентрировано большое количество ведущих российских предприятий ОПК, с которыми мы успешно развиваем отношения. Мы являемся уполномоченным сервисным партнером в части сопровождения гособоронзаказа, и особое внимание уделяем вопросам диверсификации. При этом те уникальные компетенции, которыми ПСБ обладает благодаря работе с крупными промышленными предприятиями, универсальны и в равной степени применимы к малому и среднему бизнесу", - сказал Фрадков.
По его словам, в настоящее время в ПСБ идет подготовка к реализации крупного проекта в сфере ЖКХ – речь идет не только о кредитовании компаний, но и о планируемой масштабной инвестиционной программе на сумму около 10 миллиардов рублей. Также ПСБ ведет диалог с регионом по вопросу дальнейшего развития его спортивной инфраструктуры – до конца года планируется подписать кредитное соглашение на 750 миллионов рублей на реконструкцию спортивного объекта.
Вывеска отделения Промсвязьбанка в Москве
18 июня, 12:12
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По сообщению пресс-службы ПСБ, кредитный портфель банка в регионе по малым и средним предприятиям составляет более полутора миллиардов рублей. Из них 100 миллионов рублей уже выданы на выплату заработной платы и возобновление предпринимательской деятельности в рамках мер поддержки бизнеса в условиях пандемии, в ближайшее время планируется выдать еще более 100 миллионов рублей на эти цели, и банк продолжает принимать заявки на льготные кредиты. Также свыше 700 миллионов рублей были направлены на реализацию различных инвестиционных проектов МСП. 
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ПромсвязьбанкНовости компаний - Экономика
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