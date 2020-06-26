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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200626/1573531750.html
Лобков объяснил, зачем пытался проголосовать по поправкам дважды
Журналист "Дождя" Павел Лобков в разговоре с РИА Новости сообщил о том, что к нему сегодня пришли сотрудники полиции, которым он дал объяснения по причинам... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T18:07
голосование по поправкам в конституцию
павел лобков
мосгоризбирком
элла памфилова
москва
политика
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https://ria.ru/20200626/1573509682.html
А перед людьми, которым он запорол голосование он будет извиняться?
220
Он не пытался проголосовать дважды, а он, именно, успешно проголосовал дважды! А это совсем другой коленкор! Такой расклад наглядно показывает, насколько серьёзно можно относится к результатам этого шоу от трэш-шапито.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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павел лобков, мосгоризбирком, элла памфилова, москва, политика

Лобков объяснил, зачем пытался проголосовать по поправкам дважды

18:07 26.06.2020
29971
© Фото : предоставлено телеканалом "Дождь"Журналист и телеведущий Павел Лобков
Журналист и телеведущий Павел Лобков
© Фото : предоставлено телеканалом "Дождь"
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Журналист "Дождя" Павел Лобков в разговоре с РИА Новости сообщил о том, что к нему сегодня пришли сотрудники полиции, которым он дал объяснения по причинам двойного голосования, отметив, что это был эксперимент с целью показать уязвимость системы.
Ранее Лобков заявил, что проголосовал на своем участке и дистанционно с помощью электронного голосования. Бюллетень Лобкова на участке аннулировали, будет учтен только его электронный голос, урну с его бюллетенем опечатали. Полиция Москвы начала административное расследование после сообщений о попытке Лобкова проголосовать дважды. Замглавы Мосгоризбиркома сообщил, что за умышленные попытки проголосовать дважды предусмотрен штраф 30 тысяч рублей.
"Заявили, что заводят административное дело, и, видимо, как-то в ходе этого производства ко мне пришел участковый, достаточно вежливый, правда, с четырьмя еще полицейскими. Взяли с меня объяснение. Я написал собственноручное объяснение, что я делал вчера, что это был эксперимент не с целью проголосовать, а с целью показать уязвимость в избирательной системе, в частности, в цифровой", - рассказал Лобков.
Пока, по словам журналиста, его никуда не вызывали, однако он не отрицает такой возможности в дальнейшем.
"Я жду, конечно, что все-таки суд, если он будет, встанет на мою сторону, потому что мы сделали, действительно, достаточно серьезный тест системе, а не ставили задачу два раза проголосовать. Если бы я ставил такую задачу, я бы тихо проголосовал и никому бы об этом не сказал", - отметил Лобков.
Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова назвала провокацией попытки проголосовать дважды по поправкам в конституцию, комментируя сообщения о том, что Лобков смог проголосовать на своем участке и с помощью электронного голосования.
Журналист Павел Лобков на Троекуровском кладбище Москвы перед церемонией прощания с медиаменеджером Игорем Малашенко. 18 марта 2019
12:53Голосование по поправкам в Конституцию
В Кремле прокомментировали попытку двойного голосования Лобкова
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Голосование по поправкам в КонституциюПавел ЛобковМосгоризбиркомЭлла ПамфиловаМоскваПолитика
Популярные комментарии
А перед людьми, которым он запорол голосование он будет извиняться?
26 июня, 18:13
Арина Жанжора
664206682
Он не пытался проголосовать дважды, а он, именно, успешно проголосовал дважды! А это совсем другой коленкор! Такой расклад наглядно показывает, насколько серьёзно можно относится к результатам этого шоу от трэш-шапито.
26 июня, 18:18
АШАлексей Шипарев
119207145
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