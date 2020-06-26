Лобков объяснил, зачем пытался проголосовать по поправкам дважды

"Заявили, что заводят административное дело, и, видимо, как-то в ходе этого производства ко мне пришел участковый, достаточно вежливый, правда, с четырьмя еще полицейскими. Взяли с меня объяснение. Я написал собственноручное объяснение, что я делал вчера, что это был эксперимент не с целью проголосовать, а с целью показать уязвимость в избирательной системе, в частности, в цифровой", - рассказал Лобков.

Пока, по словам журналиста, его никуда не вызывали, однако он не отрицает такой возможности в дальнейшем.

"Я жду, конечно, что все-таки суд, если он будет, встанет на мою сторону, потому что мы сделали, действительно, достаточно серьезный тест системе, а не ставили задачу два раза проголосовать. Если бы я ставил такую задачу, я бы тихо проголосовал и никому бы об этом не сказал", - отметил Лобков.