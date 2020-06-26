В ОП рассказали о фейках про голосование по поправкам к Конституции

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Глава рабочей группы Общественной палаты по общественному контролю за общероссийским голосованием по поправкам в конституцию Глава рабочей группы Общественной палаты по общественному контролю за общероссийским голосованием по поправкам в конституцию Максим Григорьев рассказал о нашумевших ложных сообщениях про голосование, в том числе про якобы "стирающиеся" ручки в Дагестане.

Всего, по данным Григорьева, ситуационный центр ОП РФ получил более 8,5 тысячи сообщений от наблюдателей, большинство носят информационный характер о положении дел на участках.

"Поступило более 8,5 тысяч сообщений, где-то чуть более 8 тысяч носят информационный характер о том, что происходит на участках. Например, о том, что участок работает достаточно стабильно, соблюдаются санитарные зоны, сколько человек проголосовало, о том, что все обеспечены средствами индивидуальной защиты и так далее", - рассказал Григорьев на пресс-брифинге.

Требуют проверки, по его словам, 14 полученных сообщений о возможных нарушениях.

"Значительно большее количество сообщений, они носят характер фейков, то есть той информации, после проверки она оказывается не соответствующей действительности", - добавил Григорьев.

Среди нашумевших ложных сообщений член ОП РФ выделил информацию из Дагестана о якобы стирающихся ручках, заявления о принуждении к голосованию сотрудников бюджетных организаций, а также о попытках демонстрации голосования вне участков (нарушение процедуры).