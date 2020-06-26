https://ria.ru/20200626/1573531302.html
В ОП рассказали о фейках про голосование по поправкам к Конституции
Глава рабочей группы Общественной палаты по общественному контролю за общероссийским голосованием по поправкам в конституцию Максим Григорьев рассказал о... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T18:03
2020-06-26T18:03
распространение нового коронавируса
максим григорьев (директор фонда исследований проблем демократии)
конституция рф
здоровье - общество
владимир путин
общество
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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максим григорьев (директор фонда исследований проблем демократии), конституция рф, здоровье - общество, владимир путин, общество
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости.
Глава рабочей группы Общественной палаты по общественному контролю за общероссийским голосованием по поправкам в конституцию Максим Григорьев
рассказал о нашумевших ложных сообщениях про голосование, в том числе про якобы "стирающиеся" ручки в Дагестане.
Всего, по данным Григорьева, ситуационный центр ОП РФ получил более 8,5 тысячи сообщений от наблюдателей, большинство носят информационный характер о положении дел на участках.
"Поступило более 8,5 тысяч сообщений, где-то чуть более 8 тысяч носят информационный характер о том, что происходит на участках. Например, о том, что участок работает достаточно стабильно, соблюдаются санитарные зоны, сколько человек проголосовало, о том, что все обеспечены средствами индивидуальной защиты и так далее", - рассказал Григорьев на пресс-брифинге.
Требуют проверки, по его словам, 14 полученных сообщений о возможных нарушениях.
"Значительно большее количество сообщений, они носят характер фейков, то есть той информации, после проверки она оказывается не соответствующей действительности", - добавил Григорьев.
Среди нашумевших ложных сообщений член ОП РФ выделил информацию из Дагестана о якобы стирающихся ручках, заявления о принуждении к голосованию сотрудников бюджетных организаций, а также о попытках демонстрации голосования вне участков (нарушение процедуры).
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин
подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.