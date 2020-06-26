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Калягин прокомментировал приговор Серебренникову
Председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин сообщил РИА Новости, что выскажет мнение по поводу приговора фигурантам дела "Седьмой студии" после РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T20:14
софья апфельбаум
дело кирилла серебренникова
седьмая студия
дело "седьмой студии"
кирилл серебренников
александр калягин
москва
происшествия
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Кирилл Серебренников заслушал приговор. Кадры из Мещанского суда
Серебренников, не проявляя эмоций, слушал судью все время, пока она читала резолютивную часть приговора.
2020-06-26T18:02
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софья апфельбаум, дело кирилла серебренникова, седьмая студия, дело "седьмой студии", кирилл серебренников, александр калягин, москва, происшествия

Калягин прокомментировал приговор Серебренникову

18:02 26.06.2020 (обновлено: 20:14 26.06.2020)
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПредседатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин
Председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин сообщил РИА Новости, что выскажет мнение по поводу приговора фигурантам дела "Седьмой студии" после того, как изучит документ, пока он просто рад тому, что все "хоть так".
Мещанский суд Москвы не стал назначать реальные сроки фигурантам громкого дела "Седьмой студии": режиссер Кирилл Серебренников и двое других фигурантов получили условные сроки, Софья Апфельбаум – штраф. При этом первых признали виновными в хищении без малого 129 миллионов рублей, а вторую – в халатности при приеме документов на выплату: Апфельбаум тогда возглавляла департамент в Минкультуры.
Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием по делу Седьмой студии в Мещанском суде Москвы
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"Сейчас мне трудно сказать что-то определенное. Я думаю, что чуть позже, когда я подробно изучу суть приговора, вынесенного сегодня Кириллу Серебренникову, я обязательно выскажу свое мнение. А пока могу сказать только одно – ну хоть так!" - сказал Калягин.
Он добавил, что с 11 утра следил за новостями из зала Мещанского суда. "Кирилл Серебренников, Алексей Малобродский, Юрий Итин на свободе, это главное. Огромная радость, что с Софьи Апфельбаум снято обвинение, осталась статья за халатность. Хотя понимаю, сколько ей пришлось за это время пережить", - сказал Калягин. Его слова приводит пресс-служба Союза театральных деятелей (СТД), председателем которого он является.
"Конечно, обидно, что в суде прозвучало: преступная группировка во главе с Кириллом Серебренниковым занималась хищениями. Какая это преступная группа? Убежден, что Кирилл занимался творчеством, и прежде всего хотел успешно воплотить свои идеи, реализовать проект "Платформа", продвинуть инновационное искусство. Даже допускаю, что могли быть какие-то финансовые нарушения, но цель у этих людей была не обогатиться, а сделать дело, в которое верили", - добавил он.
Калягин признался, что "все равно, есть облегчение", что они смогут работать и дальше. "Кирилл будет ставить спектакли, и неважно, в каком статусе. Еще раз повторю: "Хоть так!"
Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием по делу Седьмой студии в Мещанском суде Москвы
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Софья АпфельбаумДело Кирилла СеребренниковаСедьмая студияДело "Седьмой студии"Кирилл СеребренниковАлександр КалягинМоскваПроисшествия
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