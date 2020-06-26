https://ria.ru/20200626/1573531231.html
Калягин прокомментировал приговор Серебренникову
Председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин сообщил РИА Новости, что выскажет мнение по поводу приговора фигурантам дела "Седьмой студии" после РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T18:02
2020-06-26T20:14
софья апфельбаум
дело кирилла серебренникова
седьмая студия
дело "седьмой студии"
кирилл серебренников
александр калягин
москва
происшествия
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Кирилл Серебренников заслушал приговор. Кадры из Мещанского суда
Серебренников, не проявляя эмоций, слушал судью все время, пока она читала резолютивную часть приговора.
2020-06-26T18:02
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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софья апфельбаум, дело кирилла серебренникова, седьмая студия, дело "седьмой студии", кирилл серебренников, александр калягин, москва, происшествия
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости.
Председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин
сообщил РИА Новости, что выскажет мнение по поводу приговора фигурантам дела "Седьмой студии
" после того, как изучит документ, пока он просто рад тому, что все "хоть так".
Мещанский суд Москвы
не стал назначать реальные сроки фигурантам громкого дела "Седьмой студии": режиссер Кирилл Серебренников и двое других фигурантов получили условные сроки, Софья Апфельбаум
– штраф. При этом первых признали виновными в хищении без малого 129 миллионов рублей, а вторую – в халатности при приеме документов на выплату: Апфельбаум тогда возглавляла департамент в Минкультуры.
"Сейчас мне трудно сказать что-то определенное. Я думаю, что чуть позже, когда я подробно изучу суть приговора, вынесенного сегодня Кириллу Серебренникову
, я обязательно выскажу свое мнение. А пока могу сказать только одно – ну хоть так!" - сказал Калягин.
Он добавил, что с 11 утра следил за новостями из зала Мещанского суда. "Кирилл Серебренников, Алексей Малобродский
, Юрий Итин
на свободе, это главное. Огромная радость, что с Софьи Апфельбаум снято обвинение, осталась статья за халатность. Хотя понимаю, сколько ей пришлось за это время пережить", - сказал Калягин. Его слова приводит пресс-служба Союза театральных деятелей (СТД), председателем которого он является.
"Конечно, обидно, что в суде прозвучало: преступная группировка во главе с Кириллом Серебренниковым занималась хищениями. Какая это преступная группа? Убежден, что Кирилл занимался творчеством, и прежде всего хотел успешно воплотить свои идеи, реализовать проект "Платформа", продвинуть инновационное искусство. Даже допускаю, что могли быть какие-то финансовые нарушения, но цель у этих людей была не обогатиться, а сделать дело, в которое верили", - добавил он.
Калягин признался, что "все равно, есть облегчение", что они смогут работать и дальше. "Кирилл будет ставить спектакли, и неважно, в каком статусе. Еще раз повторю: "Хоть так!"