Калягин прокомментировал приговор Серебренникову

"Конечно, обидно, что в суде прозвучало: преступная группировка во главе с Кириллом Серебренниковым занималась хищениями. Какая это преступная группа? Убежден, что Кирилл занимался творчеством, и прежде всего хотел успешно воплотить свои идеи, реализовать проект "Платформа", продвинуть инновационное искусство. Даже допускаю, что могли быть какие-то финансовые нарушения, но цель у этих людей была не обогатиться, а сделать дело, в которое верили", - добавил он.