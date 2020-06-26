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При нападении на министра безопасности Мехико погибли три человека
Мэр мексиканской столицы Клаудиа Шейнбаум сообщила о гибели трех человек в результате нападения на главу городского министерства безопасности Омара Гарсию... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T18:02
андрес мануэль лопес обрадор
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353
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андрес мануэль лопес обрадор, мехико (город), мексика, в мире

При нападении на министра безопасности Мехико погибли три человека

18:02 26.06.2020
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© Flickr / monocaiМашина скорой помощи. Мексика
Машина скорой помощи. Мексика
© Flickr / monocai
МЕХИКО, 26 июн - РИА Новости. Мэр мексиканской столицы Клаудиа Шейнбаум сообщила о гибели трех человек в результате нападения на главу городского министерства безопасности Омара Гарсию Арфуча - двух сотрудников охраны, а также случайной прохожей.
"В результате атаки от полученных ранений скончались два офицера полиции, которые охраняли министра, а также случайная прохожая", - заявила Шейнбаум в ходе брифинга из дворца правительства, который транслируется в ее микроблоге в Twitter.
Нападение на автомобиль министра с использованием крупнокалиберного оружия и гранат произошло в 6.38 (14.38 мск), жизнь чиновника, который был ранен и находится в больнице, вне опасности.
По горячим следам были задержаны 12 человек, подозреваемых в нападении, прокуратура занимается поиском организаторов атаки.
Полиция на месте инцидента в Глазго в Шотландии
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Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что причиной покушения на жизнь Гарсии является его работа по установлению мира и безопасности в регионе. Омар Гарсиа Арфуч занял пост министра в 2019 году после службы в следственной полиции и штабе разведывательных операций.
Гарсиа руководил операциями по захвату нескольких лидеров преступных группировок, включая "Союз Тепито", а также одного из ближайших сторонников наркобарона Коротышки из картеля Синалоа по кличке Адвокат.
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Андрес Мануэль Лопес ОбрадорМехико (город)МексикаВ мире
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