https://ria.ru/20200626/1573531201.html
При нападении на министра безопасности Мехико погибли три человека
Мэр мексиканской столицы Клаудиа Шейнбаум сообщила о гибели трех человек в результате нападения на главу городского министерства безопасности Омара Гарсию... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T18:02
2020-06-26T18:02
андрес мануэль лопес обрадор
мехико (город)
мексика
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/27334/19/273341947_0:23:640:383_1400x0_80_0_0_9d97ab103ce1d436cdd29c8614d3742d.jpg
https://ria.ru/20200626/1573527890.html
мехико (город)
мексика
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/27334/19/273341947_0:23:640:383_1400x0_80_0_0_9d97ab103ce1d436cdd29c8614d3742d.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/27334/19/273341947_50:0:590:405_1400x0_80_0_0_e1ba639fa9cb7e9949c95c947551cc95.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/27334/19/273341947_118:0:523:405_1400x0_80_0_0_8ed62a4f5651bba3b9a5fee194f0d81b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрес мануэль лопес обрадор, мехико (город), мексика, в мире
МЕХИКО, 26 июн - РИА Новости. Мэр мексиканской столицы Клаудиа Шейнбаум сообщила о гибели трех человек в результате нападения на главу городского министерства безопасности Омара Гарсию Арфуча - двух сотрудников охраны, а также случайной прохожей.
"В результате атаки от полученных ранений скончались два офицера полиции, которые охраняли министра, а также случайная прохожая", - заявила Шейнбаум в ходе брифинга из дворца правительства, который транслируется в ее микроблоге в Twitter
.
Нападение на автомобиль министра с использованием крупнокалиберного оружия и гранат произошло в 6.38 (14.38 мск), жизнь чиновника, который был ранен и находится в больнице, вне опасности.
По горячим следам были задержаны 12 человек, подозреваемых в нападении, прокуратура занимается поиском организаторов атаки.
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор
заявил, что причиной покушения на жизнь Гарсии является его работа по установлению мира и безопасности в регионе. Омар Гарсиа Арфуч занял пост министра в 2019 году после службы в следственной полиции и штабе разведывательных операций.
Гарсиа руководил операциями по захвату нескольких лидеров преступных группировок, включая "Союз Тепито", а также одного из ближайших сторонников наркобарона Коротышки из картеля Синалоа по кличке Адвокат.