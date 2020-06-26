При нападении на министра безопасности Мехико погибли три человека

МЕХИКО, 26 июн - РИА Новости. Мэр мексиканской столицы Клаудиа Шейнбаум сообщила о гибели трех человек в результате нападения на главу городского министерства безопасности Омара Гарсию Арфуча - двух сотрудников охраны, а также случайной прохожей.

"В результате атаки от полученных ранений скончались два офицера полиции, которые охраняли министра, а также случайная прохожая", - заявила Шейнбаум в ходе брифинга из дворца правительства, который транслируется в ее микроблоге в Twitter

Нападение на автомобиль министра с использованием крупнокалиберного оружия и гранат произошло в 6.38 (14.38 мск), жизнь чиновника, который был ранен и находится в больнице, вне опасности.

По горячим следам были задержаны 12 человек, подозреваемых в нападении, прокуратура занимается поиском организаторов атаки.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что причиной покушения на жизнь Гарсии является его работа по установлению мира и безопасности в регионе. Омар Гарсиа Арфуч занял пост министра в 2019 году после службы в следственной полиции и штабе разведывательных операций.