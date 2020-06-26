В ГД поддержали решение не запрещать Серебренникову руководить театром

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по культуре Первый зампред комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко поддержал решение суда не запрещать режиссеру Кириллу Серебренникову занимать руководящие должности в театре, отметив, что нужно контролировать использование средств, выделяемых государством на постановки.

В пятницу Мещанский суд Москвы приговорил Серебренникова к трем годам условно по делу о хищении почти 129 миллионов рублей. Помимо этого, Серебренников должен заплатить 800 тысяч рублей штрафа. Суд не стал в виде дополнительного наказания запрещать Серебренникову занимать руководящие должности в театре.

"Художникам денег лучше не давать, они люди широкие - потратят куда не надо. Но если есть талант, что с ним делать… Пусть работает, денег ему не давать… Следить надо (за использованием выделенных средств - ред.), для этого специально обученные люди есть", - сказал Бортко РИА Новости.