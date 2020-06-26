https://ria.ru/20200626/1573531124.html
В ГД поддержали решение не запрещать Серебренникову руководить театром
Первый зампред комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко поддержал решение суда не запрещать режиссеру Кириллу Серебренникову занимать руководящие должности... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T17:58
2020-06-26T18:40
культура
гоголь-центр
россия
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дело "седьмой студии"
госдума рф
кирилл серебренников
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происшествия
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости.
Первый зампред комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко
поддержал решение суда не запрещать режиссеру Кириллу Серебренникову
занимать руководящие должности в театре, отметив, что нужно контролировать использование средств, выделяемых государством на постановки.
В пятницу Мещанский суд Москвы приговорил Серебренникова к трем годам условно по делу о хищении почти 129 миллионов рублей. Помимо этого, Серебренников должен заплатить 800 тысяч рублей штрафа. Суд не стал в виде дополнительного наказания запрещать Серебренникову занимать руководящие должности в театре.
"Художникам денег лучше не давать, они люди широкие - потратят куда не надо. Но если есть талант, что с ним делать… Пусть работает, денег ему не давать… Следить надо (за использованием выделенных средств - ред.), для этого специально обученные люди есть", - сказал Бортко РИА Новости.
Он привел в качестве примера античную историю про руководителя Афин Перикла и скульптора Фидия, создавшего одно из семи чудес света - статую Зевса. Скульптор растратил выделенные на статую деньги на выпивку и развлечения и не смог завершить работу, на что Перикл приказал выделить ему еще средств, но ровно столько, сколько понадобится Фидию на скульптуру, и следить, чтобы не было растраты.