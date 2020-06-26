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В ГД поддержали решение не запрещать Серебренникову руководить театром
Первый зампред комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко поддержал решение суда не запрещать режиссеру Кириллу Серебренникову занимать руководящие должности... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T18:40
культура
гоголь-центр
россия
дело кирилла серебренникова
дело "седьмой студии"
госдума рф
кирилл серебренников
владимир бортко
происшествия
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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гоголь-центр, россия, дело кирилла серебренникова, дело "седьмой студии", госдума рф, кирилл серебренников, владимир бортко, происшествия

В ГД поддержали решение не запрещать Серебренникову руководить театром

17:58 26.06.2020 (обновлено: 18:40 26.06.2020)
306
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРежиссер Кирилл Серебренников перед заседанием по делу "Седьмой студии" в Мещанском суде Москвы
Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием по делу Седьмой студии в Мещанском суде Москвы
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко поддержал решение суда не запрещать режиссеру Кириллу Серебренникову занимать руководящие должности в театре, отметив, что нужно контролировать использование средств, выделяемых государством на постановки.
В пятницу Мещанский суд Москвы приговорил Серебренникова к трем годам условно по делу о хищении почти 129 миллионов рублей. Помимо этого, Серебренников должен заплатить 800 тысяч рублей штрафа. Суд не стал в виде дополнительного наказания запрещать Серебренникову занимать руководящие должности в театре.
"Художникам денег лучше не давать, они люди широкие - потратят куда не надо. Но если есть талант, что с ним делать… Пусть работает, денег ему не давать… Следить надо (за использованием выделенных средств - ред.), для этого специально обученные люди есть", - сказал Бортко РИА Новости.
Он привел в качестве примера античную историю про руководителя Афин Перикла и скульптора Фидия, создавшего одно из семи чудес света - статую Зевса. Скульптор растратил выделенные на статую деньги на выпивку и развлечения и не смог завершить работу, на что Перикл приказал выделить ему еще средств, но ровно столько, сколько понадобится Фидию на скульптуру, и следить, чтобы не было растраты.
Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием по делу Седьмой студии в Мещанском суде Москвы
17:36
Серебренников прокомментировал приговор суда
0100552
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КультураГоголь-центрРоссияДело Кирилла СеребренниковаДело "Седьмой студии"Госдума РФКирилл СеребренниковВладимир БорткоПроисшествия
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