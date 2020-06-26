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Суд в Нидерландах распланировал слушания по делу MH17 до конца 2021 года
Суд в Нидерландах зарезервировал время для проведения слушаний по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины почти до конца 2021 года, сообщил... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T17:58
mh17. расследование
бук (зенитный ракетный комплекс)
нидерланды
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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mh17. расследование, бук (зенитный ракетный комплекс), нидерланды, в мире

Суд в Нидерландах распланировал слушания по делу MH17 до конца 2021 года

17:58 26.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкУказатель комплекса правосудия Схипхол (Justice Complex Schiphol) в нидерландском Бадхоеведорпе, где состоится суд по делу о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17
Указатель комплекса правосудия Схипхол (Justice Complex Schiphol) в нидерландском Бадхоеведорпе, где состоится суд по делу о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Суд в Нидерландах зарезервировал время для проведения слушаний по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины почти до конца 2021 года, сообщил председательствующий судья Хендрик Стинхейс.
Слушания по делу о крушении малайзийского Boeing проходят в особо охраняемом судебном комплексе Схипхол вблизи одноименного аэропорта под Амстердамом.
"В 2021 году мы уже запланировали слушания на пятую и шестую недели (1-12 февраля), с девятой по двенадцатую (1-26 марта)... Мы также добавили пятнадцатую и шестнадцатую недели с 12 апреля до майских праздников. Также недели 20-21 (с 17 по 28 мая), 25-27 (с 21 июня по 9 июля), после лета 36-38 (с 6 по 24 сентября), а также 44-46 (с 1 по 19 ноября)", - сообщил Стинхейс на слушаниях в пятницу.
Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.
Главный судья процесса Хендрик Стенхейс на заседании суда в нидерландском Бадхоеведорпе по делу о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17
16:46
Суд отклонил запрос обвиняемого на перевод дела MH17 на русский язык
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.
Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
Здание Justice Complex Schiphol в нидерландском Бадхоеведорпе, где состоится суд по делу о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17
15:08
Обвинение не хочет расследовать причины незакрытия неба по делу MH17
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
Начало заседания суда в нидерландском Бадхоеведорпе по делу о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17
12:22
Не в этом году? Рассмотрение дела MH17 могут перенести
030006
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MH17. РасследованиеБук (зенитный ракетный комплекс)НидерландыВ мире
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