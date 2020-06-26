Мишустин обсудил с Титовым план восстановления экономики

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов обсудили инициативы, предложенные омбудсменом для включения в общенациональный план восстановления экономики РФ, сообщается на сайте кабмина.

"При доработке плана мы стремились учесть мнение представителей всех направлений, каждой отрасли и предпринимательского сообщества. Мы убеждены, что сегодня, в этой непростой ситуации, помощь государства должна стать опорой для компаний и предприятий, способствовать их дальнейшему росту и создавать для этого необходимые стимулы", - заявил Мишустин, чьи слова приводятся в сообщении.

Титов в свою очередь рассказал, с какими проблемами сталкивается бизнес и какие инициативы, по его мнению, также стоит рассмотреть для включения в план восстановления российской экономики, доработанный проект которого ранее был направлен президенту России Владимиру Путину

"На мой взгляд, существуют резервы и возможности точечной коррекции этой программы. В сочетании с масштабными инвестициями в экономику, о которых уже объявлено, они сделают ещё более значимым потенциал господдержки в восстановлении предпринимательства после снятия ограничений. В условиях значительного снижения потребительского спроса бизнесу это необходимо", - отметил омбудсмен.

Как отмечает пресс-служба кабмина, обсуждаемые меры были включены в ежегодный доклад Титова, представленный Путину в мае. И в четверг президент РФ поручил Мишустину представить предложения о реализации инициатив из доклада омбудсмена.

Кроме того, в ходе встречи Мишустин и Титов в целом обсудили основные пути улучшения делового климата страны и меры поддержки бизнеса во время пандемии коронавируса.