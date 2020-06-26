https://ria.ru/20200626/1573530970.html
Мишустин обсудил с Титовым план восстановления экономики
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов обсудили инициативы, предложенные омбудсменом для РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T17:56
2020-06-26T17:56
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
и уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов
обсудили инициативы, предложенные омбудсменом для включения в общенациональный план восстановления экономики РФ, сообщается на сайте кабмина.
"При доработке плана мы стремились учесть мнение представителей всех направлений, каждой отрасли и предпринимательского сообщества. Мы убеждены, что сегодня, в этой непростой ситуации, помощь государства должна стать опорой для компаний и предприятий, способствовать их дальнейшему росту и создавать для этого необходимые стимулы", - заявил Мишустин, чьи слова приводятся в сообщении.
Титов в свою очередь рассказал, с какими проблемами сталкивается бизнес и какие инициативы, по его мнению, также стоит рассмотреть для включения в план восстановления российской экономики, доработанный проект которого ранее был направлен президенту России Владимиру Путину
.
"На мой взгляд, существуют резервы и возможности точечной коррекции этой программы. В сочетании с масштабными инвестициями в экономику, о которых уже объявлено, они сделают ещё более значимым потенциал господдержки в восстановлении предпринимательства после снятия ограничений. В условиях значительного снижения потребительского спроса бизнесу это необходимо", - отметил омбудсмен.
Как отмечает пресс-служба кабмина, обсуждаемые меры были включены в ежегодный доклад Титова, представленный Путину в мае. И в четверг президент РФ поручил Мишустину представить предложения о реализации инициатив из доклада омбудсмена.
Кроме того, в ходе встречи Мишустин и Титов в целом обсудили основные пути улучшения делового климата страны и меры поддержки бизнеса во время пандемии коронавируса.
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