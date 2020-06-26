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В iPhone появилась "зловещая" функция
В новой операционной системе для iPhone iOS 14 появилась функция распознавания звуков окружающей среды. Об этом рассказал американский техноблогер Маркес... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T18:48
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
apple iphone, apple ios, apple, технологии, в мире

В iPhone появилась "зловещая" функция

17:56 26.06.2020 (обновлено: 18:48 26.06.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкНовый смартфон компании Apple в руках покупателя в магазине re:Store на Тверской улице в Москве
Новый смартфон компании Apple в руках покупателя в магазине re:Store на Тверской улице в Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. В новой операционной системе для iPhone iOS 14 появилась функция распознавания звуков окружающей среды. Об этом рассказал американский техноблогер Маркес Браунли.
В новом ПО можно будет включить уведомления, которые сообщат о звонке в дверь или пожарной сигнализации.
"Допустим, вы играете в наушниках, а в вашу дверь звонят. Ваш телефон загорается и дает вам знать об этом, чтобы вы не пропустили доставку", — объяснил Браунли.
Возможности iOS 14 будут особенно полезны пользователям с нарушениями слуха, добавил он.
При этом мобильная операционная система не всегда корректно анализирует звуки и иногда выдает странные результаты. Блогер показал, что на экране его смартфона несколько раз подряд появилось уведомление, что где-то рядом течет вода.
"Так мог бы начинаться фильм ужасов в 2020 году", — написал он в твиттере.
"Знаете, что было бы действительно пугающим? Если вы один в помещении, а телефон говорит, что где-то рядом плачет женщина", — отметили в комментариях.
Пользователи добавили, что они бы пришли в ужас, если бы увидели на экране iPhone сообщение о "криках или смехе маньяка" неподалеку.
На портале Reddit также пожаловались на неправильное распознавание посторонних звуков. Пользователь под ником u/spliffsandsunsets поделился скриншотом, на котором было уведомление о детском плаче, хотя в его доме никого не было.
Комментаторы отметили, что это похоже на сценарий хоррора.
"Возможно. Пожалуйста, убедитесь утром, что я остался в живых", — в шутку ответил u/spliffsandsunsets.
Логотип компании Apple на магазине Apple Store в Нью-Йорке
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