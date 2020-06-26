В iPhone появилась "зловещая" функция

Новый смартфон компании Apple в руках покупателя в магазине re:Store на Тверской улице в Москве

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. В новой операционной системе для В новой операционной системе для iPhone iOS 14 появилась функция распознавания звуков окружающей среды. Об этом рассказал американский техноблогер Маркес Браунли.

В новом ПО можно будет включить уведомления, которые сообщат о звонке в дверь или пожарной сигнализации.

"Допустим, вы играете в наушниках, а в вашу дверь звонят. Ваш телефон загорается и дает вам знать об этом, чтобы вы не пропустили доставку", — объяснил Браунли.

Возможности iOS 14 будут особенно полезны пользователям с нарушениями слуха, добавил он.

При этом мобильная операционная система не всегда корректно анализирует звуки и иногда выдает странные результаты. Блогер показал, что на экране его смартфона несколько раз подряд появилось уведомление, что где-то рядом течет вода.

This could be the beginning of a 2020 horror movie pic.twitter.com/c9ByuUHDv1 — Marques Brownlee (@MKBHD) June 25, 2020

"Так мог бы начинаться фильм ужасов в 2020 году", — написал он в твиттере.

"Знаете, что было бы действительно пугающим? Если вы один в помещении, а телефон говорит, что где-то рядом плачет женщина", — отметили в комментариях.

Пользователи добавили, что они бы пришли в ужас, если бы увидели на экране iPhone сообщение о "криках или смехе маньяка" неподалеку.

На портале Reddit также пожаловались на неправильное распознавание посторонних звуков. Пользователь под ником u/spliffsandsunsets поделился скриншотом, на котором было уведомление о детском плаче, хотя в его доме никого не было.

Комментаторы отметили, что это похоже на сценарий хоррора.