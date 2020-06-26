Верховного ламу Тувы похоронили в родном селе

Во вторник глава республики Шолбан Кара-оол сообщил о кончине верховного ламы. Пятница в Туве была объявлена днем траура.

О госпитализации Лодоя с коронавирусом стало известно 10 июня. Позже пресс-секретарь главы Тувы сообщила, что он находится в тяжелом состоянии.

На сайте Буддийской традиционной сангхи России отмечают, что Джампел Лодой был избран на пост верховного ламы Тувы 29 ноября 2019 года во второй раз. Ему было 44 года.