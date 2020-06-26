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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200626/1573530873.html
Верховного ламу Тувы похоронили в родном селе
Верховный лама Тувы Джампел Лодой, скончавшийся после заражения коронавирусом, похоронен в пятницу в родном селе Хондергей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T17:55
религия и мировоззрение
джампел лодой
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общество
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джампел лодой, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, дзун-хемчикский район, республика тыва, общество

Верховного ламу Тувы похоронили в родном селе

17:55 26.06.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкРеспублика Тыва
Республика Тыва
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Республика Тыва. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 26 июн - РИА Новости. Верховный лама Тувы Джампел Лодой, скончавшийся после заражения коронавирусом, похоронен в пятницу в родном селе Хондергей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь главы республики Долаана Салчак.
Во вторник глава республики Шолбан Кара-оол сообщил о кончине верховного ламы. Пятница в Туве была объявлена днем траура.
"Его похоронили в родном селе Хондергей в Дзун-Хемчикском районе. На прощании были практически все ламы республики. По всем традициям. Без скопления людей, потому что сейчас такая ситуация (с коронавирусом)", - сказала собеседница агентства.
О госпитализации Лодоя с коронавирусом стало известно 10 июня. Позже пресс-секретарь главы Тувы сообщила, что он находится в тяжелом состоянии.
На сайте Буддийской традиционной сангхи России отмечают, что Джампел Лодой был избран на пост верховного ламы Тувы 29 ноября 2019 года во второй раз. Ему было 44 года.
Верховный лама Тувы Джампел Лодой
Вчера, 06:35Распространение нового коронавируса
В Туве объявили день траура по умершему от COVID-19 верховному ламе
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Религия и мировоззрениеДжампел ЛодойКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Дзун-Хемчикский районРеспублика ТываОбщество
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