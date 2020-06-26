В Госдуме назвали сроки рассмотрения проектов о регуляторной гильотине

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Законопроекты о реформе контрольно-надзорной деятельности в РФ, так называемой "регуляторной гильотине", вошли в перечень приоритетных инициатив и будут рассмотрены Законопроекты о реформе контрольно-надзорной деятельности в РФ, так называемой "регуляторной гильотине", вошли в перечень приоритетных инициатив и будут рассмотрены Госдумой во втором и третьем чтениях до конца весенней сессии, сообщила РИА Новости глава думского комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова

В середине апреля Госдума приняла в первом чтении законопроекты об обязательных требованиях и о государственном контроле, разработанные в рамках плана "дорожной карты" по реализации "регуляторной гильотины". Правительство внесло эти инициативы в Госдуму в декабре 2019 года.

"Мы включили (проекты о гильотине и госконтроле) в календарный план законопроектов, которые готовятся на обсуждение в рамках пленарного заседания на июль месяц, он утверждён. В нашем плане комитет заявил рассмотрение обоих законопроектов во втором и третьем чтении", - сказала депутат.

Савастьянова отметила, что оба этих законопроекта непростые для обсуждения. По ее словам, в профильный комитет поступило большое количество поправок от парламентариев, регионов и предложений от экспертов и бизнес-сообщества. Комитет по контролю и регламенту уже провёл пять тематических совещаний по этим инициативам, уточнила депутат.

"Мы дали возможность самому широкому кругу принять участие в обсуждении. Так как каждое совещание было тематическим, соответственно мы, обсудив, везде приняли решение, какие поправки стоит поддержать, какие нет, какие нуждаются в редакционной правке", - добавила парламентарий.

По ее словам, комитет продолжит обобщение внесённых предложений. Также члены рабочей группы по законопроекту вместе с аналогичной группой от Совета Федерации обсудят инициативы и предложения к проектам с участием субъектов в Краснодарском крае , добавила депутат. Савастьянова добавила, что в планах у комитета ещё ряд совещаний с представителями фракций в Госдуме.

"Когда комитет окончательно определится, вынесет законопроекты на рассмотрение (комитета), тогда уже можно будет сказать, какие из поправок войдут в таблицу на принятие, какие в таблицу на отклонение", - добавила собеседница агентства.