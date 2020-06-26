Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200626/1573530739.html
В Госдуме назвали сроки рассмотрения проектов о регуляторной гильотине
Законопроекты о реформе контрольно-надзорной деятельности в РФ, так называемой "регуляторной гильотине", вошли в перечень приоритетных инициатив и будут... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T17:55
россия
совет федерации рф
госдума рф
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156062/07/1560620770_0:0:2507:1410_1400x0_80_0_0_988d99eba997090475c178c137cca635.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200617/1573044346.html
https://ria.ru/20200617/1573074507.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/156062/07/1560620770_0:0:2507:1410_1400x0_80_0_0_988d99eba997090475c178c137cca635.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/156062/07/1560620770_224:0:2104:1410_1400x0_80_0_0_af844ffce1c2356fbaabc17d09675436.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156062/07/1560620770_459:0:1869:1410_1400x0_80_0_0_de770e844b880b0f238c964126306f22.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, совет федерации рф, госдума рф, политика

В Госдуме назвали сроки рассмотрения проектов о регуляторной гильотине

17:55 26.06.2020
233
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ / Здание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ /
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Законопроекты о реформе контрольно-надзорной деятельности в РФ, так называемой "регуляторной гильотине", вошли в перечень приоритетных инициатив и будут рассмотрены Госдумой во втором и третьем чтениях до конца весенней сессии, сообщила РИА Новости глава думского комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова.
В середине апреля Госдума приняла в первом чтении законопроекты об обязательных требованиях и о государственном контроле, разработанные в рамках плана "дорожной карты" по реализации "регуляторной гильотины". Правительство внесло эти инициативы в Госдуму в декабре 2019 года.
"Мы включили (проекты о гильотине и госконтроле) в календарный план законопроектов, которые готовятся на обсуждение в рамках пленарного заседания на июль месяц, он утверждён. В нашем плане комитет заявил рассмотрение обоих законопроектов во втором и третьем чтении", - сказала депутат.
Савастьянова отметила, что оба этих законопроекта непростые для обсуждения. По ее словам, в профильный комитет поступило большое количество поправок от парламентариев, регионов и предложений от экспертов и бизнес-сообщества. Комитет по контролю и регламенту уже провёл пять тематических совещаний по этим инициативам, уточнила депутат.
Дом правительства Российской Федерации
17 июня, 10:15
"Гильотина" в действии. Кабмин отменил более 450 устаревших законов
"Мы дали возможность самому широкому кругу принять участие в обсуждении. Так как каждое совещание было тематическим, соответственно мы, обсудив, везде приняли решение, какие поправки стоит поддержать, какие нет, какие нуждаются в редакционной правке", - добавила парламентарий.
По ее словам, комитет продолжит обобщение внесённых предложений. Также члены рабочей группы по законопроекту вместе с аналогичной группой от Совета Федерации обсудят инициативы и предложения к проектам с участием субъектов в Краснодарском крае, добавила депутат. Савастьянова добавила, что в планах у комитета ещё ряд совещаний с представителями фракций в Госдуме.
"Когда комитет окончательно определится, вынесет законопроекты на рассмотрение (комитета), тогда уже можно будет сказать, какие из поправок войдут в таблицу на принятие, какие в таблицу на отклонение", - добавила собеседница агентства.
Реформа контрольно-надзорной деятельности, которая получила неофициальное название "регуляторной гильотины", предполагает полный пересмотр предъявляемых к бизнесу обязательных требований. Новое регулирование должно вступить в силу с 1 января 2021 года. В рамках этого процесса, в частности, в начале декабря 2019 года Минюст подготовил постановление об отмене более 3,7 тысячи актов времен Советского Союза.
Еда в самолете
17 июня, 16:27
Мишустин отменил приказ времен СССР о меню в самолетах
000020
Обсудить 0
РоссияСовет Федерации РФГосдума РФПолитика
Рекомендуем
Республика Тыва
Верховного ламу Тувы похоронили в родном селе
Новый смартфон компании Apple в руках покупателя в магазине re:Store на Тверской улице в Москве
В iPhone появилась "зловещая" функция
Председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин
Калягин прокомментировал приговор Серебренникову
Журналист и телеведущий Павел Лобков
Лобков объяснил, зачем пытался проголосовать по поправкам дважды
Президент Украины Владимир Зеленский
Крымские татары ответили на слова Зеленского о полуострове
Президент Украины Владимир Зеленский
Украинские перевозчики ответили на слова Зеленского о "засранцах"
Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием по делу Седьмой студии в Мещанском суде Москвы
В ГД поддержали решение не запрещать Серебренникову руководить театром
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
В СПЧ прокомментировали приговор Серебренникову
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
Адвокат Ефремова рассказал о "космической" компенсации семье Захарова
Наручники
Обвиняемый в изнасиловании годовалой дочери россиянин избежал наказания
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин обсудил с Титовым план восстановления экономики
Место инцидента в Глазго
Полиция попросила не распространять слухи об инциденте в Глазго
Софья Апфельбаум отвечает на вопросы журналистов возле здания Мещанского суда Москвы после оглашения приговора по делу Седьмой студии
Защита Апфельбаум прокомментировала решение суда по делу "Седьмой студии"
Сотрудник избирательного участка в Чите демонстрирует бюллетень для голосования по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ
Кремль ознакомится с мнением филологов об ошибке в бюллетенях
Здание Счетной Палаты РФ
Отчет Счетной палаты в Госдуме пройдет 7 июля
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:17В Буэнос-Айресе ужесточили карантин
23:15Далай-лама считает Индию образцом межрелигиозного согласия
23:10Советник Трампа заявил о резком восстановлении американской экономики
23:06Юрист объяснил, почему Серебренникову дали условный срок
23:01Москалькова попросила главу ЦИК помочь Вышинскому проголосовать онлайн
22:57В Москве умерли еще двадцать пациентов с коронавирусом
22:51Минтруд не поддержал идею выплат на детей 16 и 17 лет, сообщила Кузнецова
22:45Опубликованы действующие ограничения по въезду в зарубежные страны
22:43Раскрыта личность "русского агента" с протестов в США
22:40Эстония введет обязательный карантин для туристов из Люксембурга
22:38Ростуризм надеется, что справки о COVID-19 для санаториев скоро отменят
22:35В Киевской области ограничили проведение массовых мероприятий
22:30В Мехико 29 июня начнут снимать ограничения по коронавирусу
22:29В Петербурге столкнулись "Нива" и маршрутка, есть пострадавшие
22:22Мэрия Минска объяснила проблему с качеством воды в городе
22:06Вышинского удивил ответ ЮНЕСКО на запрос по притеснению Sputnik Эстония
22:02В Сербии объявили режим стихийного бедствия из-за наводнений
21:56L'Oreal уберет из описания своей косметики слова "белая" и "светлая"
21:52Ученый: атеизм стал фактически официальной идеологией современной Европы
21:44В России проведут эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды
Лента новостейМолния