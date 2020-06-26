Полиция попросила не распространять слухи об инциденте в Глазго

ЛОНДОН, 26 июн - РИА Новости, Денис Ворошилов. Полиция просит воздержаться от спекуляций относительно инцидента в Полиция просит воздержаться от спекуляций относительно инцидента в Глазго , где неизвестный напал с ножом на нескольких человек, заявил замглавы шотландской полиции Стив Джонсон.

Ранее одна из улиц в центре города была перекрыта полицией, очевидцы распространили в соцсетях видео, на котором несколько вооруженных полицейских забегают в одно из зданий, предположительно, гостиницы. СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили о трех погибших и нескольких пострадавших и следах крови на улице. Точной официальной информации о случившемся не приводится.

"Пожалуйста, не распространяйте об инциденте в Глазго слухи и то, о чем знаете лишь понаслышке. Полиция Глазго распространит информацию тогда, когда это будет уместно", - говорится в заявлении Джонсона.