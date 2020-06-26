https://ria.ru/20200626/1573530616.html
Полиция попросила не распространять слухи об инциденте в Глазго
Полиция просит воздержаться от спекуляций относительно инцидента в Глазго, где неизвестный напал с ножом на нескольких человек, заявил замглавы шотландской... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T17:50
2020-06-26T17:50
глазго (город)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573526819_0:272:1600:1172_1400x0_80_0_0_007be3bbb3c36c5b8b8467f248a0925a.jpg
https://ria.ru/20200626/1573528102.html
глазго (город)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573526819_0:272:1600:1172_1400x0_80_0_0_007be3bbb3c36c5b8b8467f248a0925a.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573526819_0:0:1600:1200_1400x0_80_0_0_a5477c5f092d9d49e1fdd2341f68ec3b.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573526819_400:0:1600:1200_1400x0_80_0_0_c13873f9bd61de52ec94d1d3cee303e3.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
глазго (город), в мире
ЛОНДОН, 26 июн - РИА Новости, Денис Ворошилов.
Полиция просит воздержаться от спекуляций относительно инцидента в Глазго
, где неизвестный напал с ножом на нескольких человек, заявил замглавы шотландской полиции Стив Джонсон.
Ранее одна из улиц в центре города была перекрыта полицией, очевидцы распространили в соцсетях видео, на котором несколько вооруженных полицейских забегают в одно из зданий, предположительно, гостиницы. СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили о трех погибших и нескольких пострадавших и следах крови на улице. Точной официальной информации о случившемся не приводится.
"Пожалуйста, не распространяйте об инциденте в Глазго слухи и то, о чем знаете лишь понаслышке. Полиция Глазго распространит информацию тогда, когда это будет уместно", - говорится в заявлении Джонсона.
Ранее полиция сообщала, что в настоящее время ситуация под контролем, угрозы нет. При инциденте ножом был ранен один полицейский, подозреваемый застрелен полицией - он действовал в одиночку.