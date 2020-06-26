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Полиция попросила не распространять слухи об инциденте в Глазго
Полиция просит воздержаться от спекуляций относительно инцидента в Глазго, где неизвестный напал с ножом на нескольких человек, заявил замглавы шотландской... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T17:50
глазго (город)
в мире
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РИА Новости
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353
60
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60
глазго (город), в мире

Полиция попросила не распространять слухи об инциденте в Глазго

17:50 26.06.2020
497
© REUTERS / @JATV_SCOTLANDМесто инцидента в Глазго
Место инцидента в Глазго
© REUTERS / @JATV_SCOTLAND
Место инцидента в Глазго
ЛОНДОН, 26 июн - РИА Новости, Денис Ворошилов. Полиция просит воздержаться от спекуляций относительно инцидента в Глазго, где неизвестный напал с ножом на нескольких человек, заявил замглавы шотландской полиции Стив Джонсон.
Ранее одна из улиц в центре города была перекрыта полицией, очевидцы распространили в соцсетях видео, на котором несколько вооруженных полицейских забегают в одно из зданий, предположительно, гостиницы. СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили о трех погибших и нескольких пострадавших и следах крови на улице. Точной официальной информации о случившемся не приводится.
Премьер-министр Борис Джонсон
17:03
Джонсон выразил соболезнования родственникам погибших в Глазго
"Пожалуйста, не распространяйте об инциденте в Глазго слухи и то, о чем знаете лишь понаслышке. Полиция Глазго распространит информацию тогда, когда это будет уместно", - говорится в заявлении Джонсона.
Ранее полиция сообщала, что в настоящее время ситуация под контролем, угрозы нет. При инциденте ножом был ранен один полицейский, подозреваемый застрелен полицией - он действовал в одиночку.
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Глазго (город)В мире
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