"Иррико" поставит "Фрито Лей Мануфактуринг" картофель для чипсов

"Картофель специализированных сортов для изготовления чипсов выращивается нами в соответствии со строгими стандартами качества PepsiCo. Наши передовые сельскохозяйственные технологии и современная система орошения позволяют начинать поставки уже в июне, что значительно опережает сроки получения урожая с/х производителями из средней полосы России", – приводятся в сообщении слова коммерческого директора ГК "Иррико" Виктории Асхабалиевой.

Как отметили в пресс-службе в 2020 году "Иррико" планирует собрать более 50 тысяч тонн картофеля, треть из которого будет поставлена на несколько крупных перерабатывающих заводов международных и отечественных компаний, производящих чипсы, картофеля-фри, картофельные дольки, крахмал и хлопья.