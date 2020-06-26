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"Иррико" поставит "Фрито Лей Мануфактуринг" картофель для чипсов
ГК "Иррико" (входит в Группу ВТБ) заключила контракт с ООО "Фрито Лей Мануфактуринг" (входит в PepsiCo) на поставку ставропольского картофеля для приготовления... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T17:47
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353
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втб, новости компаний - экономика

"Иррико" поставит "Фрито Лей Мануфактуринг" картофель для чипсов

17:47 26.06.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкКартофель, продаваемый на развес в одном из магазинов Москвы
Картофель, продаваемый на развес в одном из магазинов Москвы
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. ГК "Иррико" (входит в Группу ВТБ) заключила контракт с ООО "Фрито Лей Мануфактуринг" (входит в PepsiCo) на поставку ставропольского картофеля для приготовления чипсов, сообщает пресс-служба ВТБ.
Поставки раннего картофеля начнутся в конце июня.
"Картофель специализированных сортов для изготовления чипсов выращивается нами в соответствии со строгими стандартами качества PepsiCo. Наши передовые сельскохозяйственные технологии и современная система орошения позволяют начинать поставки уже в июне, что значительно опережает сроки получения урожая с/х производителями из средней полосы России", – приводятся в сообщении слова коммерческого директора ГК "Иррико" Виктории Асхабалиевой.
Как отметили в пресс-службе в 2020 году "Иррико" планирует собрать более 50 тысяч тонн картофеля, треть из которого будет поставлена на несколько крупных перерабатывающих заводов международных и отечественных компаний, производящих чипсы, картофеля-фри, картофельные дольки, крахмал и хлопья.
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13:27
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