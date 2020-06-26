https://ria.ru/20200626/1573530494.html
Защита Апфельбаум прокомментировала решение суда по делу "Седьмой студии"
Адвокат Софьи Апфельбаум Ирина Поверинова заявила, что была уверена в принятии судом компромиссного решения и считает его "аналогом оправдания". РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T17:46
2020-06-26T18:08
кирилл серебренников
москва
софья апфельбаум
седьмая студия
дело "седьмой студии"
происшествия
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РИА Новости
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кирилл серебренников, москва, софья апфельбаум, седьмая студия, дело "седьмой студии", происшествия
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости.
Адвокат Софьи Апфельбаум
Ирина Поверинова заявила, что была уверена в принятии судом компромиссного решения и считает его "аналогом оправдания".
"Условный приговор и Соня - это две вещи, которые несовместимы. Поэтому, всем спасибо за дружбу, поддержку и заботу, я думаю, что у нас бы не очень получилось, если бы нас не поддерживало такое большое количество людей. Я лично была уверена в результате. Поспорила со многими своими подругами и друзьями, которые мне говорили, что такого быть не может. Все знали, что Соня достойна, чтоб ее оправдали по 159 статье, что она не мошенница, что ничего не знала и не похищала. И вообще, никто и ничего не похищал! Мы знаем материалы дела, хорошо изучили", - сказала она журналистам.
Адвокат сообщила, что была уверена в том, что Апфельбаум - первоклассный специалист, которая была убеждена, что проект ("Платформа") состоялся.
"Слава богу, что так. Вы же знаете, какая в принципе у нас история, что оправдательных приговоров у нас не бывает, во всяком случае, за 40 лет своей работы я последние 15 лет об этом даже не слышала, что кого-то оправдывали. Но я была уверена, что примут компромиссное решение, честно говоря, думала, что ее оправдают. То решение, что сегодня признано, оно фактически аналогично оправдательному приговору", - заключила она.
Сегодня вечером Мещанский суд Москвы
огласил приговор по громкому делу "Седьмой студии
": Кирилл Серебренников
и двое других фигурантов получили условные сроки, Софья Апфельбаум – штраф.
При этом первых признали виновными в хищении без малого 129 миллионов рублей, а вторую – в халатности при приеме документов на выплату: Апфельбаум тогда возглавляла департамент в Минкультуры.