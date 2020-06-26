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Защита Апфельбаум прокомментировала решение суда по делу "Седьмой студии"
Адвокат Софьи Апфельбаум Ирина Поверинова заявила, что была уверена в принятии судом компромиссного решения и считает его "аналогом оправдания". РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T18:08
кирилл серебренников
москва
софья апфельбаум
седьмая студия
дело "седьмой студии"
происшествия
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РИА Новости
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353
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кирилл серебренников, москва, софья апфельбаум, седьмая студия, дело "седьмой студии", происшествия

Защита Апфельбаум прокомментировала решение суда по делу "Седьмой студии"

17:46 26.06.2020 (обновлено: 18:08 26.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСофья Апфельбаум отвечает на вопросы журналистов возле здания Мещанского суда Москвы после оглашения приговора по делу "Седьмой студии"
Софья Апфельбаум отвечает на вопросы журналистов возле здания Мещанского суда Москвы после оглашения приговора по делу Седьмой студии
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Адвокат Софьи Апфельбаум Ирина Поверинова заявила, что была уверена в принятии судом компромиссного решения и считает его "аналогом оправдания".
"Условный приговор и Соня - это две вещи, которые несовместимы. Поэтому, всем спасибо за дружбу, поддержку и заботу, я думаю, что у нас бы не очень получилось, если бы нас не поддерживало такое большое количество людей. Я лично была уверена в результате. Поспорила со многими своими подругами и друзьями, которые мне говорили, что такого быть не может. Все знали, что Соня достойна, чтоб ее оправдали по 159 статье, что она не мошенница, что ничего не знала и не похищала. И вообще, никто и ничего не похищал! Мы знаем материалы дела, хорошо изучили", - сказала она журналистам.
Адвокат сообщила, что была уверена в том, что Апфельбаум - первоклассный специалист, которая была убеждена, что проект ("Платформа") состоялся.
"Слава богу, что так. Вы же знаете, какая в принципе у нас история, что оправдательных приговоров у нас не бывает, во всяком случае, за 40 лет своей работы я последние 15 лет об этом даже не слышала, что кого-то оправдывали. Но я была уверена, что примут компромиссное решение, честно говоря, думала, что ее оправдают. То решение, что сегодня признано, оно фактически аналогично оправдательному приговору", - заключила она.
Режиссер, художественный руководитель театра Гоголь-центр Кирилл Серебренников в Мосгорсуде Москвы. 11 сентября 2018
17:26
Адвокат Серебренникова обжалует приговор по делу "Седьмой студии"
Сегодня вечером Мещанский суд Москвы огласил приговор по громкому делу "Седьмой студии": Кирилл Серебренников и двое других фигурантов получили условные сроки, Софья Апфельбаум – штраф.
При этом первых признали виновными в хищении без малого 129 миллионов рублей, а вторую – в халатности при приеме документов на выплату: Апфельбаум тогда возглавляла департамент в Минкультуры.
0100826
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Кирилл СеребренниковМоскваСофья АпфельбаумСедьмая студияДело "Седьмой студии"Происшествия
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