Защита Апфельбаум прокомментировала решение суда по делу "Седьмой студии"

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Адвокат Адвокат Софьи Апфельбаум Ирина Поверинова заявила, что была уверена в принятии судом компромиссного решения и считает его "аналогом оправдания".

"Условный приговор и Соня - это две вещи, которые несовместимы. Поэтому, всем спасибо за дружбу, поддержку и заботу, я думаю, что у нас бы не очень получилось, если бы нас не поддерживало такое большое количество людей. Я лично была уверена в результате. Поспорила со многими своими подругами и друзьями, которые мне говорили, что такого быть не может. Все знали, что Соня достойна, чтоб ее оправдали по 159 статье, что она не мошенница, что ничего не знала и не похищала. И вообще, никто и ничего не похищал! Мы знаем материалы дела, хорошо изучили", - сказала она журналистам.

Адвокат сообщила, что была уверена в том, что Апфельбаум - первоклассный специалист, которая была убеждена, что проект ("Платформа") состоялся.

"Слава богу, что так. Вы же знаете, какая в принципе у нас история, что оправдательных приговоров у нас не бывает, во всяком случае, за 40 лет своей работы я последние 15 лет об этом даже не слышала, что кого-то оправдывали. Но я была уверена, что примут компромиссное решение, честно говоря, думала, что ее оправдают. То решение, что сегодня признано, оно фактически аналогично оправдательному приговору", - заключила она.