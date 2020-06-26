Серебренников сможет продолжать свою работу, сообщил сенатор

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Приговор режиссеру Приговор режиссеру Кириллу Серебренникову накладывает определенные ограничения на его деятельность, однако он сможет заниматься творчеством, заявил РИА Новости в пятницу замглавы комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Игорь Морозов

Мещанский суд Москвы в пятницу не стал назначать реальные сроки фигурантам громкого дела " Седьмой студии ": Кирилл Серебренников и двое других фигурантов получили условные сроки, Софья Апфельбаум – штраф. Условно осужденных обязали не переезжать без уведомления и встать на учет. На троих они должны будут заплатить почти 129 миллионов рублей ущерба в рамках гражданского иска.

"Меры наказания за правонарушения определяют суд и никто не вправе судить, справедливо это или несправедливо. Суд действует на основании закона", - сказал Морозов.

Он отметил, что считает законным решение суда в отношении Серебренникова и других фигурантов дела о необходимости вернуть в казну похищенные средства. "Это деньги бюджетные, из налогов, которые мы платим", - отметил сенатор, подчеркнув, что все деньги, которые либо разворовываются, либо уходят по каналам коррупции, либо используются не по назначению, "должны всегда возвращаться государству".

Морозов также отметил, что три года условно - это достаточно большой срок, любые правонарушения, которые человек может совершить за этот период, будут рассматриваться через "преломление" условного срока. Это некий "дамоклов меч", добавил он.

"Для того, чтобы исправиться, не обязательно нужно находиться в тюрьме", - считает законодатель.