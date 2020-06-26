В СПЧ прокомментировали приговор Серебренникову

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев положительно оценил условный приговор, вынесенный режиссеру Кириллу Серебренникову и другим фигурантам дела "Седьмой студии".
В пятницу Мещанский суд Москвы постановил, что Серебренников, Итин и Малобродский похитили на проекте "Платформа" 128,9 миллиона рублей из 216 выделенных. Серебренников и Итин получили по три года условно, Малобродский – два года условно, признанная виновной в халатности Софья Апфельбаум – только штраф в 100 тысяч рублей, но из-за истечения сроков платить его не будет.
"На свободе всегда лучше, чем в тюрьме. Никому не пожелаю быть в тюрьме. Вот Серебренников получил условно, и хорошо", - сказал Фадеев РИА Новости.
Глава комиссии СПЧ по культурным правам режиссер Александр Сокуров в разговоре с агентством назвал приговор идеальным вариантом.
"Это очень хороший в этой политической ситуации, это идеальный вариант. Вспомните, чего ожидали многие - никаких проблем. Я думаю, сейчас он вздохнет спокойно, что все так разрешилось", - заметил Сокуров.