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В СПЧ прокомментировали приговор Серебренникову
Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев положительно оценил условный приговор, вынесенный режиссеру Кириллу Серебренникову и другим... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T17:45
софья апфельбаум
алексей малобродский
дело "седьмой студии"
валерий фадеев
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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софья апфельбаум, алексей малобродский, дело "седьмой студии", валерий фадеев, происшествия

В СПЧ прокомментировали приговор Серебренникову

17:45 26.06.2020
525
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПредседатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев положительно оценил условный приговор, вынесенный режиссеру Кириллу Серебренникову и другим фигурантам дела "Седьмой студии".
В пятницу Мещанский суд Москвы постановил, что Серебренников, Итин и Малобродский похитили на проекте "Платформа" 128,9 миллиона рублей из 216 выделенных. Серебренников и Итин получили по три года условно, Малобродский – два года условно, признанная виновной в халатности Софья Апфельбаум – только штраф в 100 тысяч рублей, но из-за истечения сроков платить его не будет.
"На свободе всегда лучше, чем в тюрьме. Никому не пожелаю быть в тюрьме. Вот Серебренников получил условно, и хорошо", - сказал Фадеев РИА Новости.
Глава комиссии СПЧ по культурным правам режиссер Александр Сокуров в разговоре с агентством назвал приговор идеальным вариантом.
"Это очень хороший в этой политической ситуации, это идеальный вариант. Вспомните, чего ожидали многие - никаких проблем. Я думаю, сейчас он вздохнет спокойно, что все так разрешилось", - заметил Сокуров.
Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием по делу Седьмой студии в Мещанском суде Москвы
17:36
Серебренников прокомментировал приговор суда
1000452
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Софья АпфельбаумАлексей МалобродскийДело "Седьмой студии"Валерий ФадеевПроисшествия
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