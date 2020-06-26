В ярославских ЗАГСах разрешили проводить торжественные бракосочетания

ЯРОСЛАВЛЬ, 26 июн – РИА Новости. Проведение торжественных церемоний бракосочетания в ЗАГСах Проведение торжественных церемоний бракосочетания в ЗАГСах Ярославской области возобновятся со 2 июля, но гости должны быть в масках, сообщило правительство региона в пятницу.

"Со 2 июля в Ярославской области снова будут проводить торжественные церемонии регистрации брака. При этом в отделах ЗАГС и дворце бракосочетания необходимо надевать защитные маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию – за исключением лиц, вступающих в брак", - говорится в сообщении.

Начальник управления записи актов гражданского состояния правительства Ярославской области Ирина Колобова отметила, что после каждой церемонии помещения будут дезинфицировать.

"Самым популярным летним днем для заключения брака является День семьи, любви и верности, который отмечают 8 июля. На июль заявление подали 828 пар, из них более половины – через портал госуслуг", - информирует правительство региона.

После введения ограничительных мер в регионе брак можно было зарегистрировать только в исключительных случаях и без присутствия гостей. По данным властей, с марта свои отношения зарегистрировали более 1,1 тысячи пар.