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В ярославских ЗАГСах разрешили проводить торжественные бракосочетания
Проведение торжественных церемоний бракосочетания в ЗАГСах Ярославской области возобновятся со 2 июля, но гости должны быть в масках, сообщило правительство... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T17:43
2020-06-26T17:44
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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ЯРОСЛАВЛЬ, 26 июн – РИА Новости.
Проведение торжественных церемоний бракосочетания в ЗАГСах Ярославской области
возобновятся со 2 июля, но гости должны быть в масках, сообщило правительство региона в пятницу.
"Со 2 июля в Ярославской области снова будут проводить торжественные церемонии регистрации брака. При этом в отделах ЗАГС и дворце бракосочетания необходимо надевать защитные маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию – за исключением лиц, вступающих в брак", - говорится в сообщении.
Начальник управления записи актов гражданского состояния правительства Ярославской области Ирина Колобова отметила, что после каждой церемонии помещения будут дезинфицировать.
"Самым популярным летним днем для заключения брака является День семьи, любви и верности, который отмечают 8 июля. На июль заявление подали 828 пар, из них более половины – через портал госуслуг", - информирует правительство региона.
После введения ограничительных мер в регионе брак можно было зарегистрировать только в исключительных случаях и без присутствия гостей. По данным властей, с марта свои отношения зарегистрировали более 1,1 тысячи пар.
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