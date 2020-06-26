https://ria.ru/20200626/1573530215.html
Бары в Техасе закроют из-за повторной вспышки COVID-19
Губернатор американского штата Техас Грег Эбботт в пятницу издал указ, который возвращает ряд ограничений на работу организаций из-за повторной вспышки... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T17:42
2020-06-26T17:42
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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сша, техас, в мире
ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости.
Губернатор американского штата Техас
Грег Эбботт в пятницу издал указ, который возвращает ряд ограничений на работу организаций из-за повторной вспышки COVID-19
.
"Это решение было принято после того, как число людей, сдавших положительный тест на COVID-19, и число госпитализаций возросло, а уровень положительных тестов в Техасе превысил 10%, что, как ранее заявлял губернатор, приведет к дальнейшим профилактическим действиям", - говорится в сообщении на сайте губернатора.
Все бары и другие подобные заведения, которые получают более 51% своей выручки от продажи алкогольных напитков, должны закрыться в понедельник в полдень (20:00 мск). Такие предприятия могут оставаться открытыми для доставки и торговли на вынос.
Рестораны могут быть открыты, но их вместимость не должна превышать 50% от общей заявленной вместимости помещений.
Для проведения собраний на открытом воздухе в количестве 100 и более человек должно быть получено разрешение местных органов власти, за некоторыми исключениями.
"В настоящее время ясно, что рост числа заболеваний в значительной степени обусловлен определенными видами деятельности, в том числе из-за техасцев, собирающихся в барах", - приводятся в сообщении слова губернатора.
По последним данным, в Техасе с начала эпидемии зарегистрировано 132 тысячи случаев коронавируса, в том числе за сутки выявлено почти шесть тысяч новых случаев. Скончались 2296 человек, включая 47 человек за последние сутки.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.