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Обвиняемый в изнасиловании годовалой дочери россиянин избежал наказания
Суд в Татарстане оправдал 27-летнего жителя Бугульмы, которого обвиняли в сексуальном насилии над полуторагодовалой дочерью. Об этом сообщает газета "Вечерняя... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T20:23
республика татарстан (татарстан)
бугульма
происшествия
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« Сообщается, что суд не увидел в действиях мужчины состава преступления, так как он не имел цели получить сексуальное удовлетворение.» Чтооооо????????????????
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У судьи деменция последней степени
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республика татарстан (татарстан)
бугульма
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/156186/57/1561865784_0:46:3067:1771_1400x0_80_0_0_f0f657b2e19c966ff613c710a2780c11.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
республика татарстан (татарстан), бугульма, происшествия

Обвиняемый в изнасиловании годовалой дочери россиянин избежал наказания

17:39 26.06.2020 (обновлено: 20:23 26.06.2020)
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© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Наручники. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Суд в Татарстане оправдал 27-летнего жителя Бугульмы, которого обвиняли в сексуальном насилии над полуторагодовалой дочерью. Об этом сообщает газета "Вечерняя Казань".
Мужчину освободили из-под стражи в зале суда после оглашения оправдательного приговора. В ходе процесса подсудимый признался в совершении преступления. Поступок он объяснил тем, что был сильно разозлен из-за ссоры с женой и сорвал зло на ребенке.
"Просто психанул", — сказал он.
Сообщается, что суд не увидел в действиях мужчины состава преступления, так как он не имел цели получить сексуальное удовлетворение.
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По данным следствия, 27 октября прошлого года обвиняемый остался наедине с детьми после того, как жена ушла на работу. Поздно вечером он позвонил супруге и сообщил, что у их полуторагодовалой дочери началось кровотечение. Ребенка забрали в больницу, где гинеколог обнаружил у нее травмы, остающиеся после сексуального насилия. Девочке потребовалась хирургическая помощь.
Врачи сообщили о происшествии в полицию. Было возбуждено уголовное дело о насилии в отношении малолетних. Следствие ходатайствовало об отправке фигуранта дела в СИЗО, однако ему назначили домашний арест.
Первое время мужчина утверждал, что при смене подгузника случайно причинил дочке травмы. Позднее он сознался в насилии. Прокуратура намерена обжаловать решение суда.
"При расследовании была проведена судебно-медицинская экспертиза, в суде допрошен эксперт, который подтвердил возможность травмирования органов девочки тем способом, о котором заявил сам же подсудимый. Такие травмы случайным способом нанести просто нельзя", — заявил заместитель бугульминского городского прокурора Николай Вдовин.
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Республика Татарстан (Татарстан)БугульмаПроисшествия
Популярные комментарии
« Сообщается, что суд не увидел в действиях мужчины состава преступления, так как он не имел цели получить сексуальное удовлетворение.» Чтооооо????????????????
26 июня, 17:51
ВАВиктор А
90102100
У судьи деменция последней степени
26 июня, 17:56
ВАВиктор А
9000111
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