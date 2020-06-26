Обвиняемый в изнасиловании годовалой дочери россиянин избежал наказания

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Суд в Татарстане оправдал 27-летнего жителя Суд в Татарстане оправдал 27-летнего жителя Бугульмы , которого обвиняли в сексуальном насилии над полуторагодовалой дочерью. Об этом сообщает газета " Вечерняя Казань ".

Мужчину освободили из-под стражи в зале суда после оглашения оправдательного приговора. В ходе процесса подсудимый признался в совершении преступления. Поступок он объяснил тем, что был сильно разозлен из-за ссоры с женой и сорвал зло на ребенке.

"Просто психанул", — сказал он.

Сообщается, что суд не увидел в действиях мужчины состава преступления, так как он не имел цели получить сексуальное удовлетворение.

По данным следствия, 27 октября прошлого года обвиняемый остался наедине с детьми после того, как жена ушла на работу. Поздно вечером он позвонил супруге и сообщил, что у их полуторагодовалой дочери началось кровотечение. Ребенка забрали в больницу, где гинеколог обнаружил у нее травмы, остающиеся после сексуального насилия. Девочке потребовалась хирургическая помощь.

Врачи сообщили о происшествии в полицию. Было возбуждено уголовное дело о насилии в отношении малолетних. Следствие ходатайствовало об отправке фигуранта дела в СИЗО, однако ему назначили домашний арест.

Первое время мужчина утверждал, что при смене подгузника случайно причинил дочке травмы. Позднее он сознался в насилии. Прокуратура намерена обжаловать решение суда.