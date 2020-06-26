Обвиняемый в изнасиловании годовалой дочери россиянин избежал наказания

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Суд в Татарстане оправдал 27-летнего жителя Бугульмы, которого обвиняли в сексуальном насилии над полуторагодовалой дочерью. Об этом сообщает газета "Вечерняя Казань".
Мужчину освободили из-под стражи в зале суда после оглашения оправдательного приговора. В ходе процесса подсудимый признался в совершении преступления. Поступок он объяснил тем, что был сильно разозлен из-за ссоры с женой и сорвал зло на ребенке.
"Просто психанул", — сказал он.
Сообщается, что суд не увидел в действиях мужчины состава преступления, так как он не имел цели получить сексуальное удовлетворение.
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По данным следствия, 27 октября прошлого года обвиняемый остался наедине с детьми после того, как жена ушла на работу. Поздно вечером он позвонил супруге и сообщил, что у их полуторагодовалой дочери началось кровотечение. Ребенка забрали в больницу, где гинеколог обнаружил у нее травмы, остающиеся после сексуального насилия. Девочке потребовалась хирургическая помощь.
Врачи сообщили о происшествии в полицию. Было возбуждено уголовное дело о насилии в отношении малолетних. Следствие ходатайствовало об отправке фигуранта дела в СИЗО, однако ему назначили домашний арест.
Первое время мужчина утверждал, что при смене подгузника случайно причинил дочке травмы. Позднее он сознался в насилии. Прокуратура намерена обжаловать решение суда.
"При расследовании была проведена судебно-медицинская экспертиза, в суде допрошен эксперт, который подтвердил возможность травмирования органов девочки тем способом, о котором заявил сам же подсудимый. Такие травмы случайным способом нанести просто нельзя", — заявил заместитель бугульминского городского прокурора Николай Вдовин.
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