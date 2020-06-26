https://ria.ru/20200626/1573530057.html
Часть Донбасса может остаться без воды из-за аварии
Жители подконтрольного Киеву города Лисичанск Луганской области разместили на сайте официального интернет-представительства президента Украины петицию, в... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T17:39
2020-06-26T17:39
лисичанск
луганская народная республика
владимир зеленский
луганская область
украина
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лисичанск
луганская народная республика
луганская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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лисичанск, луганская народная республика, владимир зеленский, луганская область, украина, в мире
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости.
Жители подконтрольного Киеву
города Лисичанск Луганской области
разместили на сайте официального интернет-представительства президента Украины
петицию, в которой просят Владимира Зеленского
разобраться с проблемой на шахте "Новодружеская" в Донбассе
, из-за которой без водоснабжения может остаться вся область, в том числе часть территории самопровозглашенной ЛНР
.
На подконтрольной Киеву территории осталось два источника водоснабжения ЛНР: Петровская насосная станция и Западная фильтровальная станция. Основной объем воды ЛНР получает автономно от Киева.
"Уважаемый Владимир Александрович! Мы, жители Лисичанска, обращаемся к Вам с просьбой повлиять на руководство предприятия "Лисичанскуголь", которое бездействует и не предпринимает никаких мер по ликвидации катастрофических последствий на шахте "Новодружеская", где после выхода из строя насоса, откачивающего подземные воды, произошло ее затопление", - говорится в тексте петиции.
Уточняется, что данная шахта находится в непосредственной близости от реки Северский Донец, "которая является водной артерией Донбасса и снабжает питьевой водой всю Луганскую область".
"В случае попадания шахтных вод в русло реки вся область окажется на пороге экологической катастрофы. Из-за халатности руководства "Лисичанскуголь" под угрозой жизни миллионов человек, а также флора и фауна Луганщины. Надеемся на полное понимание с Вашей стороны и быстрейшее устранение нависшей угрозы экологической катастрофы над всей Луганской областью", - сообщается в тексте.