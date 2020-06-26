Часть Донбасса может остаться без воды из-за аварии

На подконтрольной Киеву территории осталось два источника водоснабжения ЛНР: Петровская насосная станция и Западная фильтровальная станция. Основной объем воды ЛНР получает автономно от Киева.

"Уважаемый Владимир Александрович! Мы, жители Лисичанска, обращаемся к Вам с просьбой повлиять на руководство предприятия "Лисичанскуголь", которое бездействует и не предпринимает никаких мер по ликвидации катастрофических последствий на шахте "Новодружеская", где после выхода из строя насоса, откачивающего подземные воды, произошло ее затопление", - говорится в тексте петиции.

Уточняется, что данная шахта находится в непосредственной близости от реки Северский Донец, "которая является водной артерией Донбасса и снабжает питьевой водой всю Луганскую область".