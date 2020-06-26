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Часть Донбасса может остаться без воды из-за аварии
Жители подконтрольного Киеву города Лисичанск Луганской области разместили на сайте официального интернет-представительства президента Украины петицию, в... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T17:39
лисичанск
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владимир зеленский
луганская область
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353
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лисичанск, луганская народная республика, владимир зеленский, луганская область, украина, в мире

Часть Донбасса может остаться без воды из-за аварии

17:39 26.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкУказатель на въезде в Лисичанск. Архивное фото
Указатель на въезде в Лисичанск. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Жители подконтрольного Киеву города Лисичанск Луганской области разместили на сайте официального интернет-представительства президента Украины петицию, в которой просят Владимира Зеленского разобраться с проблемой на шахте "Новодружеская" в Донбассе, из-за которой без водоснабжения может остаться вся область, в том числе часть территории самопровозглашенной ЛНР.
На подконтрольной Киеву территории осталось два источника водоснабжения ЛНР: Петровская насосная станция и Западная фильтровальная станция. Основной объем воды ЛНР получает автономно от Киева.
"Уважаемый Владимир Александрович! Мы, жители Лисичанска, обращаемся к Вам с просьбой повлиять на руководство предприятия "Лисичанскуголь", которое бездействует и не предпринимает никаких мер по ликвидации катастрофических последствий на шахте "Новодружеская", где после выхода из строя насоса, откачивающего подземные воды, произошло ее затопление", - говорится в тексте петиции.
Уточняется, что данная шахта находится в непосредственной близости от реки Северский Донец, "которая является водной артерией Донбасса и снабжает питьевой водой всю Луганскую область".
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"В случае попадания шахтных вод в русло реки вся область окажется на пороге экологической катастрофы. Из-за халатности руководства "Лисичанскуголь" под угрозой жизни миллионов человек, а также флора и фауна Луганщины. Надеемся на полное понимание с Вашей стороны и быстрейшее устранение нависшей угрозы экологической катастрофы над всей Луганской областью", - сообщается в тексте.
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ЛисичанскЛуганская Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийЛуганская областьУкраинаВ мире
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