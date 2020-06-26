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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200626/1573530026.html
В Молдавии число заразившихся коронавирусом достигло 15 776
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки выросло на 323, до 15 776, всего умерли 515 человек, сообщила в пятницу пресс-служба... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T17:39
распространение нового коронавируса
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, молдавия, в мире

В Молдавии число заразившихся коронавирусом достигло 15 776

17:39 26.06.2020
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© Sputnik / Мирослав РотарьАвтомобиль скорой помощи в Молдавии
Автомобиль скорой помощи в Молдавии
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Автомобиль скорой помощи в Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 26 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки выросло на 323, до 15 776, всего умерли 515 человек, сообщила в пятницу пресс-служба министерства здравоохранения республики.
Ранее власти Молдавии сообщили о 15 453 зарегистрированных случаях коронавируса, 502 из которых стали летальными.
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"Сегодня в Молдавии были зарегистрированы 323 новых случая инфицирования коронавирусом, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 15 776. Всего 8765 человек были вылечены, а 515 скончались из-за COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава.
В Молдавии до 15 июля действует режим ЧП в области здравоохранения, запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,2 миллиона случаев заражения, свыше 479 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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