В Молдавии число заразившихся коронавирусом достигло 15 776

"Сегодня в Молдавии были зарегистрированы 323 новых случая инфицирования коронавирусом, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 15 776. Всего 8765 человек были вылечены, а 515 скончались из-за COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава.