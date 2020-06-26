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Серебренников прокомментировал приговор суда
Осужденный условно режиссер Кирилл Серебренников после оглашения приговора коротко ответил преследующим его журналистам: "Я недоволен". РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T17:46
софья апфельбаум
москва
дело "седьмой студии"
дмитрий харитонов
кирилл серебренников
происшествия
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софья апфельбаум, москва, дело "седьмой студии", дмитрий харитонов, кирилл серебренников, происшествия

Серебренников прокомментировал приговор суда

17:36 26.06.2020 (обновлено: 17:46 26.06.2020)
2701
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРежиссер Кирилл Серебренников перед заседанием по делу "Седьмой студии" в Мещанском суде Москвы
Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием по делу Седьмой студии в Мещанском суде Москвы
© РИА Новости / Илья Питалев
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Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием по делу "Седьмой студии" в Мещанском суде Москвы
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Осужденный условно режиссер Кирилл Серебренников после оглашения приговора коротко ответил преследующим его журналистам: "Я недоволен".
При этом вокруг него образовалась такая кутерьма из сотрудников СМИ, друзей, сторонников и просто зевак, начался такой шум, что понять, чем именно недоволен режиссер – приговором или преследованием прессы – пока невозможно.
В любом случае, чуть ранее адвокат Серебренникова Дмитрий Харитонов заявил журналистам, что они будут обжаловать решение суда, "считаем его неправосудым, будем добиваться оправдания".
Мещанский суд Москвы не стал назначать реальные сроки фигурантам громкого дела "Седьмой студии": Кирилл Серебренников и двое других фигурантов получили условные сроки, Софья Апфельбаум – штраф.
При этом первых признали виновными в хищении без малого 129 миллионов рублей, а вторую – в халатности при приеме документов на выплату: Апфельбаум тогда возглавляла департамент в Минкультуры.
Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием по делу Седьмой студии в Мещанском суде Москвы
17:14
Серебренникову не стали запрещать занимать руководящие должности в театре
410102945
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Софья АпфельбаумМоскваДело "Седьмой студии"Дмитрий ХаритоновКирилл СеребренниковПроисшествия
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