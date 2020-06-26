Серебренников прокомментировал приговор суда

Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием по делу "Седьмой студии" в Мещанском суде Москвы

Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием по делу "Седьмой студии" в Мещанском суде Москвы

МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Осужденный условно режиссер Кирилл Серебренников после оглашения приговора коротко ответил преследующим его журналистам: "Я недоволен".

При этом вокруг него образовалась такая кутерьма из сотрудников СМИ, друзей, сторонников и просто зевак, начался такой шум, что понять, чем именно недоволен режиссер – приговором или преследованием прессы – пока невозможно.

В любом случае, чуть ранее адвокат Серебренникова Дмитрий Харитонов заявил журналистам, что они будут обжаловать решение суда, "считаем его неправосудым, будем добиваться оправдания".

Мещанский суд Москвы не стал назначать реальные сроки фигурантам громкого дела "Седьмой студии": Кирилл Серебренников и двое других фигурантов получили условные сроки, Софья Апфельбаум – штраф.