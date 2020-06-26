Суд в США приговорил россиянина Буркова к девяти годам тюрьмы

ВАШИНГТОН, 26 июн — РИА Новости, Михаил Тургиев. Суд в Суд в США приговорил россиянина Алексея Буркова к девяти годам тюрьмы за компьютерные преступления, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.

Подсудимый признал себя виновным по двум пунктам из пяти, обвинение просило для него на шесть лет больше.

"Суд постановил, что ваш приговор будет 108 месяцев по второму пункту обвинения, а по пятому пункту ваш приговор будет 60 месяцев. Однако эти сроки будут параллельны, то есть, ваш итоговый приговор — 108 месяцев", — сказал судья.

Он отметил, что уже отбытые Бурковым в Израиле четыре с половиной года, а также время, проведенное в заключении в США с ноября 2019 года, зачтут.

Россиянин будет обязан выплатить реституцию в размере семи тысяч долларов. После выхода на свободу ему предписано три года находиться под наблюдением, однако судья признал, что, скорее всего, мужчину депортируют.

"Я решил не выносить максимально возможный срок 180 месяцев, потому что не счел это необходимым. <…> Этот приговор будет сигналом другим, чтобы они так не поступали", — добавил он.

Сам Бурков перед оглашением приговора принес извинения властям США и тем, кто пострадал от его действий.

"Я раскаиваюсь и очень жалею о своих поступках в прошлом. <…> Когда я выбрал неправильный путь, я не отличал хорошее от плохого. Только в тюрьме я понял, как сильно я неправильно жил. Я осознал вину. Обещаю, что никогда больше не буду приносить вред и буду жить честно", — сказал он.

Бурков сознался в мошенничестве с устройствами доступа (по такому обвинению может грозить до десяти лет тюрьмы), сговоре с целью мошенничества, а также в краже персональной информации, вторжении в компьютерные системы и отмывании денег (до пяти лет тюрьмы).

Первоначально ему грозило до 80 лет заключения.

Обвинение считает, что Бурков нанес ущерб на сумму более 20 миллионов долларов.