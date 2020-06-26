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Суд в США приговорил россиянина Буркова к девяти годам тюрьмы
Суд в США приговорил россиянина Алексея Буркова к девяти годам тюрьмы за компьютерные преступления, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T19:04
дело алексея буркова
алексей бурков
израиль
россия
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Серебренников украл 129 лямов бюджетных денег,а ему сердешному условный срок....Да здравствует российский суд над либералами,самый гуманный суд в мире! Бурков:Так я российский либерал,чесс...ное слово!
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И устроить голосование за изменение законов, срок давать не согласно закона, а за потому, что.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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дело алексея буркова, алексей бурков, израиль, россия, сша, в мире

Суд в США приговорил россиянина Буркова к девяти годам тюрьмы

17:36 26.06.2020 (обновлено: 19:04 26.06.2020)
10073
© РИА НовостиЗадержанный в Израиле по запросу США россиянин Алексей Бурков
Задержанный в Израиле по запросу США россиянин Алексей Бурков
© РИА Новости
ВАШИНГТОН, 26 июн — РИА Новости, Михаил Тургиев. Суд в США приговорил россиянина Алексея Буркова к девяти годам тюрьмы за компьютерные преступления, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.
Подсудимый признал себя виновным по двум пунктам из пяти, обвинение просило для него на шесть лет больше.
"Суд постановил, что ваш приговор будет 108 месяцев по второму пункту обвинения, а по пятому пункту ваш приговор будет 60 месяцев. Однако эти сроки будут параллельны, то есть, ваш итоговый приговор — 108 месяцев", — сказал судья.
Он отметил, что уже отбытые Бурковым в Израиле четыре с половиной года, а также время, проведенное в заключении в США с ноября 2019 года, зачтут.
Россиянин будет обязан выплатить реституцию в размере семи тысяч долларов. После выхода на свободу ему предписано три года находиться под наблюдением, однако судья признал, что, скорее всего, мужчину депортируют.
"Я решил не выносить максимально возможный срок 180 месяцев, потому что не счел это необходимым. <…> Этот приговор будет сигналом другим, чтобы они так не поступали", — добавил он.
Алексей Бурков
24 января, 03:46
Суд в США снял ряд обвинений с россиянина Буркова
Сам Бурков перед оглашением приговора принес извинения властям США и тем, кто пострадал от его действий.

"Я раскаиваюсь и очень жалею о своих поступках в прошлом. <…> Когда я выбрал неправильный путь, я не отличал хорошее от плохого. Только в тюрьме я понял, как сильно я неправильно жил. Я осознал вину. Обещаю, что никогда больше не буду приносить вред и буду жить честно", — сказал он.

Бурков сознался в мошенничестве с устройствами доступа (по такому обвинению может грозить до десяти лет тюрьмы), сговоре с целью мошенничества, а также в краже персональной информации, вторжении в компьютерные системы и отмывании денег (до пяти лет тюрьмы).
Первоначально ему грозило до 80 лет заключения.
Обвинение считает, что Бурков нанес ущерб на сумму более 20 миллионов долларов.
Россиянина задержали в 2015 году в Израиле и в ноябре 2019-го экстрадировали в США.
Станислав Лисов
18 июня, 11:20
Россиянин Лисов сообщил, что в США закрыли дело против него
77211959933
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Дело Алексея БурковаАлексей БурковИзраильРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Серебренников украл 129 лямов бюджетных денег,а ему сердешному условный срок....Да здравствует российский суд над либералами,самый гуманный суд в мире! Бурков:Так я российский либерал,чесс...ное слово!
26 июня, 19:00
Алла Бурн
4040304
И устроить голосование за изменение законов, срок давать не согласно закона, а за потому, что.
26 июня, 19:21
Витюша Самойлов
1420003
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