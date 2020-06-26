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ВОЗ требуется $31,3 миллиарда на разработку вакцин и лекарств от COVID-19
Всемирной организации здравоохранения необходимо 31,3 миллиарда долларов для развития программ по разработке и распространению тестов, вакцин и лекарств от... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T17:35
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воз, франция, в мире

ВОЗ требуется $31,3 миллиарда на разработку вакцин и лекарств от COVID-19

17:35 26.06.2020
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© РИА Новости / Виталий ТимкивПриготовление химического раствора в лаборатории
Приготовление химического раствора в лаборатории
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Приготовление химического раствора в лаборатории. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 26 июн - РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирной организации здравоохранения необходимо 31,3 миллиарда долларов для развития программ по разработке и распространению тестов, вакцин и лекарств от COVID-19 до конца 2021 года, говорится в заявлении запущенной ВОЗ программы международного партнерства по ускорению разработок средств для борьбы с новым коронавирусом ACT-Accelerator.
ACT-Accelerator была создана ВОЗ 24 апреля совместно с Евросоюзом, Францией и Фондом Билла и Мелинды Гейтс. По данным на конец июня, программа уже получила финансовую помощь в размере 3,4 миллиарда долларов.
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Возможны два варианта. Билл Гейтс оценил перспективы вакцины от COVID
"Представленные сегодня планы оцениваются в 31,3 миллиарда долларов на финансирование диагностических, терапевтических средств и вакцин, из которых на сегодняшний день обещано 3,4 миллиарда долларов. Таким образом, необходимо еще 27,9 миллиарда долларов, включая 13,7 миллиарда для удовлетворения насущных потребностей", - говорится в заявлении.
Как отмечается, программа ВОЗ рассчитывает на эти деньги ускорить разработку, увеличить поставки и справедливо распределить 500 миллионов тестов на COVID 19 к середине 2021 года, провести 245 миллионов курсов лечения от вируса также к середине следующего года и приобрести два миллиарда доз вакцин, из которых один миллиард будет закуплен уже к концу 2021 года.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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ВОЗФранцияВ мире
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