Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200626/1573529787.html
Полиция сообщила о шести раненых при инциденте в Глазго
При инциденте в Глазго ранены шесть человек, в том числе один полицейский, заявил замглавы полиции Шотландии Стив Джонсон. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T17:53
шотландия
глазго (город)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573528819_0:302:3072:2030_1400x0_80_0_0_8609fbabbdc728e339a7d562d8371f51.jpg
https://ria.ru/20200626/1573530616.html
шотландия
глазго (город)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573528819_0:302:3072:2030_1400x0_80_0_0_8609fbabbdc728e339a7d562d8371f51.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573528819_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_0729c3a26bc361773bb3fc34e43abaed.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573528819_845:0:2893:2048_1400x0_80_0_0_7386357b37cdb3dd54b0329346b2c243.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
шотландия, глазго (город), в мире

Полиция сообщила о шести раненых при инциденте в Глазго

17:34 26.06.2020 (обновлено: 17:53 26.06.2020)
354
© AP Photo / PA/Andrew MilliganАвтомобили полиции и скорой помощи на месте инцидента в Глазго
Автомобили полиции и скорой помощи на месте инцидента в Глазго
© AP Photo / PA/Andrew Milligan
ЛОНДОН, 26 июн - РИА Новости, Денис Ворошилов. При инциденте в Глазго ранены шесть человек, в том числе один полицейский, заявил замглавы полиции Шотландии Стив Джонсон.
Ранее одна из улиц в центре города была перекрыта полицией, очевидцы распространили в соцсетях видео, на котором несколько вооруженных полицейских забегают в одно из зданий, предположительно, гостиницы. Сообщалось о том, что неизвестный напал с ножом на постояльцев. СМИ со ссылкой на собственные источники сообщали о трех погибших, нескольких пострадавших и следах крови на улице. Полиция просит воздерживаться от спекуляций относительно инцидента и обещает обнародовать всю доступную информацию.
"Человек, которого застрелила полиция (подозреваемый), скончался. Еще шестеро находятся в больнице, где им оказывается помощь. Среди них полицейский, он в критическом, но стабильном состоянии", - говорится в заявлении.
Ранее полиция сообщала, что ситуация под контролем, угрозы нет. При инциденте ножом был ранен один полицейский, подозреваемый застрелен полицией, он действовал в одиночку.
Место инцидента в Глазго
17:50
Полиция попросила не распространять слухи об инциденте в Глазго
201500
Обсудить 0
ШотландияГлазго (город)В мире
Рекомендуем
Женщина голосует по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Симферополе
Киев недоволен голосованием по поправкам в Конституцию в Крыму
Место инцидента в Глазго
Полиция попросила не распространять слухи об инциденте в Глазго
Автомобиль скорой помощи в Молдавии
В Молдавии число заразившихся коронавирусом достигло 15 776
Цветущее дерево мимозы на фоне заснеженных гор в Сочи
В горах Сочи установили памятник летчику Великой Отечественной войны
Приготовление химического раствора в лаборатории
ВОЗ требуется $31,3 миллиарда на разработку вакцин и лекарств от COVID-19
Вырезка из газеты с заявлением ОУН о тесном сотрудничестве с Гитлером
В Херсоне разместили билборды о сотрудничестве ОУН с Гитлером
Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием по делу Седьмой студии в Мещанском суде Москвы
Серебренников прокомментировал приговор суда
Задержанный в Израиле по запросу США россиянин Алексей Бурков
Суд в США приговорил россиянина Буркова к девяти годам тюрьмы
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
В СПЧ прокомментировали приговор Серебренникову
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с участниками общероссийской акции взаимопомощи Мы вместе
Путин поручил повысить продолжительность жизни на Дальнем Востоке
Режиссер, художественный руководитель театра Гоголь-центр Кирилл Серебренников в Мосгорсуде Москвы. 11 сентября 2018
Адвокат Серебренникова обжалует приговор по делу "Седьмой студии"
Режиссер Кирилл Серебренников
Серебренников сможет продолжать свою работу, сообщил сенатор
Даллас, штат Техас
Бары в Техасе закроют из-за повторной вспышки COVID-19
Сотрудники полиции во время акции протеста в Гонконге
США ввели визовые ограничения против китайских чиновников
Софья Апфельбаум отвечает на вопросы журналистов возле здания Мещанского суда Москвы после оглашения приговора по делу Седьмой студии
Защита Апфельбаум прокомментировала решение суда по делу "Седьмой студии"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:17В Буэнос-Айресе ужесточили карантин
23:15Далай-лама считает Индию образцом межрелигиозного согласия
23:10Советник Трампа заявил о резком восстановлении американской экономики
23:06Юрист объяснил, почему Серебренникову дали условный срок
23:01Москалькова попросила главу ЦИК помочь Вышинскому проголосовать онлайн
22:57В Москве умерли еще двадцать пациентов с коронавирусом
22:51Минтруд не поддержал идею выплат на детей 16 и 17 лет, сообщила Кузнецова
22:45Опубликованы действующие ограничения по въезду в зарубежные страны
22:43Раскрыта личность "русского агента" с протестов в США
22:40Эстония введет обязательный карантин для туристов из Люксембурга
22:38Ростуризм надеется, что справки о COVID-19 для санаториев скоро отменят
22:35В Киевской области ограничили проведение массовых мероприятий
22:30В Мехико 29 июня начнут снимать ограничения по коронавирусу
22:29В Петербурге столкнулись "Нива" и маршрутка, есть пострадавшие
22:22Мэрия Минска объяснила проблему с качеством воды в городе
22:06Вышинского удивил ответ ЮНЕСКО на запрос по притеснению Sputnik Эстония
22:02В Сербии объявили режим стихийного бедствия из-за наводнений
21:56L'Oreal уберет из описания своей косметики слова "белая" и "светлая"
21:52Ученый: атеизм стал фактически официальной идеологией современной Европы
21:44В России проведут эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды
Лента новостейМолния