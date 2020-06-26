https://ria.ru/20200626/1573529787.html
Полиция сообщила о шести раненых при инциденте в Глазго
При инциденте в Глазго ранены шесть человек, в том числе один полицейский, заявил замглавы полиции Шотландии Стив Джонсон. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T17:34
2020-06-26T17:53
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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шотландия, глазго (город), в мире
ЛОНДОН, 26 июн - РИА Новости, Денис Ворошилов.
При инциденте в Глазго
ранены шесть человек, в том числе один полицейский, заявил замглавы полиции Шотландии
Стив Джонсон.
Ранее одна из улиц в центре города была перекрыта полицией, очевидцы распространили в соцсетях видео, на котором несколько вооруженных полицейских забегают в одно из зданий, предположительно, гостиницы. Сообщалось о том, что неизвестный напал с ножом на постояльцев. СМИ со ссылкой на собственные источники сообщали о трех погибших, нескольких пострадавших и следах крови на улице. Полиция просит воздерживаться от спекуляций относительно инцидента и обещает обнародовать всю доступную информацию.
"Человек, которого застрелила полиция (подозреваемый), скончался. Еще шестеро находятся в больнице, где им оказывается помощь. Среди них полицейский, он в критическом, но стабильном состоянии", - говорится в заявлении.
Ранее полиция сообщала, что ситуация под контролем, угрозы нет. При инциденте ножом был ранен один полицейский, подозреваемый застрелен полицией, он действовал в одиночку.