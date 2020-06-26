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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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Киев недоволен голосованием по поправкам в Конституцию в Крыму
Украина недовольна голосованием по поправкам в конституцию России в Крыму, просит усилить санкционное давление на Москву. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T17:33
голосование по поправкам в конституцию
донецкая народная республика
конституция рф
владимир путин
республика крым
украина
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573498536_0:0:3061:1723_1400x0_80_0_0_99a27dc21a5b49529b1d877e855d956a.jpg
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донецкая народная республика, конституция рф, владимир путин, республика крым, украина, в мире

Киев недоволен голосованием по поправкам в Конституцию в Крыму

17:33 26.06.2020
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЖенщина голосует по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Симферополе
Женщина голосует по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Симферополе
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Женщина голосует по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Симферополе. Архивное фото
КИЕВ, 26 июн – РИА Новости. Украина недовольна голосованием по поправкам в конституцию России в Крыму, просит усилить санкционное давление на Москву.
Как сообщила пресс-служба министерства иностранных дел страны, Украина обращается к международным партнерам с просьбой осудить организацию голосования в Крыму, Севастополе, в Донецкой и Луганской областях, "в том числе путем усиления санкционного давления на Российскую Федерацию".
Также в заявлении говорится, что проведение Россией голосования в Крыму противоречит фундаментальным нормам и принципам международного права, а итоги голосования на Донбассе "искажают результаты общероссийского голосования".
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Фактически голосование будет идти в течение семи дней с 25 июня по 1 июля. Принять участие в нем могут и жители самопровозглашенных ДНР и ЛНР, получившие российское гражданство. Они смогут отдать свой голос на 12 участках, расположенных в Ростовской области.
Мужчина голосует по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке No 145 в Москве
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Ранее в ЛНР и ДНР заявили, что совершеннолетние жители республик, получившие гражданство Российской Федерации, смогут принять участие в голосовании о принятии поправок в Конституцию РФ. Они могут отдать свой голос на 12 участках, расположенных в Ростовской области на границе с Украиной, туда из обеих республик ходят специальные рейсовые автобусы.
Президент РФ Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы. Меньше чем через неделю в Ростовской области открылись Центры выдачи российских паспортов. Первые паспорта РФ по упрощенной схеме жители ЛНР и ДНР получили 14 июня 2019 года.
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Голосование по поправкам в КонституциюДонецкая Народная РеспубликаКонституция РФВладимир ПутинРеспублика КрымУкраинаВ мире
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