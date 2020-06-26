В Свердловской области смягчат ряд ограничений по коронавирусу

Он также добавил, что профессиональные спортивные клубы смогут приступить к тренировкам на своих спортивных базах.

По словам главы региона, отмена ряда ограничений связана со стабилизацией эпидемиологической ситуации и преобладанием выписанных пациентов над вновь заболевшими.

Ранее губернатор разрешил проведение официальных, а также массовых спортивных мероприятий на стадионах открытого типа с количеством зрителей не больше 10% от вместимости спортивного объекта. Также разрешено было возобновить работу косметологам, визажистам, организациям, оказывающим услуги массажа и солярия, также фитнес-центрам разрешено проводить индивидуальные тренировки.