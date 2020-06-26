В Свердловской области смягчат ряд ограничений по коронавирусу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Библиотеки, автошколы и магазины площадью до 800 квадратных метров смогут возобновить работу в Свердловской области из-за улучшения эпидемиологической ситуации в регионе, сообщил в пятницу губернатор Евгений Куйвашев.
По последним данным, Свердловская область входит в пятерку российских регионов с наибольшим количеством заболевших коронавирусом: лабораторно подтверждены 11 877 случаев заболевания. Всего врачи вылечили 6786 свердловчан, 85 человек скончались. Режим повышенной готовности в регионе действует до 29 июня.
"Считаю возможным разрешить работу магазинам с отдельным входом площадью до 800 квадратных метров. Также свою деятельность возобновят библиотеки и автошколы (для практических занятий по вождению и для сдачи экзаменов)", - написал Куйвашев на своей странице в Instagram.
Он также добавил, что профессиональные спортивные клубы смогут приступить к тренировкам на своих спортивных базах.
По словам главы региона, отмена ряда ограничений связана со стабилизацией эпидемиологической ситуации и преобладанием выписанных пациентов над вновь заболевшими.
Ранее губернатор разрешил проведение официальных, а также массовых спортивных мероприятий на стадионах открытого типа с количеством зрителей не больше 10% от вместимости спортивного объекта. Также разрешено было возобновить работу косметологам, визажистам, организациям, оказывающим услуги массажа и солярия, также фитнес-центрам разрешено проводить индивидуальные тренировки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.