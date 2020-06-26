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В Свердловской области смягчат ряд ограничений по коронавирусу
Библиотеки, автошколы и магазины площадью до 800 квадратных метров смогут возобновить работу в Свердловской области из-за улучшения эпидемиологической ситуации... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T17:30
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здоровье - общество
евгений куйвашев
свердловская область
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, евгений куйвашев, свердловская область, общество

В Свердловской области смягчат ряд ограничений по коронавирусу

17:30 26.06.2020
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© Фото предоставлено департаментом информационной политики губернатора Свердловской областиГубернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
© Фото предоставлено департаментом информационной политики губернатора Свердловской области
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Библиотеки, автошколы и магазины площадью до 800 квадратных метров смогут возобновить работу в Свердловской области из-за улучшения эпидемиологической ситуации в регионе, сообщил в пятницу губернатор Евгений Куйвашев.
По последним данным, Свердловская область входит в пятерку российских регионов с наибольшим количеством заболевших коронавирусом: лабораторно подтверждены 11 877 случаев заболевания. Всего врачи вылечили 6786 свердловчан, 85 человек скончались. Режим повышенной готовности в регионе действует до 29 июня.
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"Считаю возможным разрешить работу магазинам с отдельным входом площадью до 800 квадратных метров. Также свою деятельность возобновят библиотеки и автошколы (для практических занятий по вождению и для сдачи экзаменов)", - написал Куйвашев на своей странице в Instagram.
Он также добавил, что профессиональные спортивные клубы смогут приступить к тренировкам на своих спортивных базах.
По словам главы региона, отмена ряда ограничений связана со стабилизацией эпидемиологической ситуации и преобладанием выписанных пациентов над вновь заболевшими.
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Ранее губернатор разрешил проведение официальных, а также массовых спортивных мероприятий на стадионах открытого типа с количеством зрителей не больше 10% от вместимости спортивного объекта. Также разрешено было возобновить работу косметологам, визажистам, организациям, оказывающим услуги массажа и солярия, также фитнес-центрам разрешено проводить индивидуальные тренировки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоЕвгений КуйвашевСвердловская областьОбщество
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