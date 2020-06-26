Путин поручил повысить продолжительность жизни на Дальнем Востоке

Путин поручил кабмину утвердить национальную программу социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу - до 2035 года. Соответствующий указ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

"Правительству РФ обеспечить достижение следующих целей социально-экономического развития Дальнего Востока... на период до 2024 года: превышение среднероссийских темпов роста показателей качества жизни населения, в том числе по следующим направлениям: повышение ожидаемой продолжительности жизни не менее, чем на пять лет, снижение смертности населения трудоспособного возраста не менее чем на 35%", - говорится в тексте документа.