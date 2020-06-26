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Путин поручил повысить продолжительность жизни на Дальнем Востоке
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 2024 года обеспечить повышение продолжительности жизни на Дальнем Востоке не менее, чем на 5 лет, а... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T17:29
россия
дальний восток
правительство рф
владимир путин
общество
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дальний восток
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
россия, дальний восток, правительство рф, владимир путин, общество

Путин поручил повысить продолжительность жизни на Дальнем Востоке

17:29 26.06.2020
324
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе"
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с участниками общероссийской акции взаимопомощи Мы вместе
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 2024 года обеспечить повышение продолжительности жизни на Дальнем Востоке не менее, чем на 5 лет, а также снижение смертности трудоспособного населения не менее, чем на 35%.
Путин поручил кабмину утвердить национальную программу социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу - до 2035 года. Соответствующий указ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.
Президент России Владимир Путин
16:46
Путин поручил утвердить программу развития Дальнего Востока до 2035 года
"Правительству РФ обеспечить достижение следующих целей социально-экономического развития Дальнего Востока... на период до 2024 года: превышение среднероссийских темпов роста показателей качества жизни населения, в том числе по следующим направлениям: повышение ожидаемой продолжительности жизни не менее, чем на пять лет, снижение смертности населения трудоспособного возраста не менее чем на 35%", - говорится в тексте документа.
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РоссияДальний ВостокПравительство РФВладимир ПутинОбщество
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