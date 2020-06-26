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Адвокат Серебренникова обжалует приговор по делу "Седьмой студии"
Адвокат Кирилла Серебренников заявил, что обжалует приговор по делу "Седьмой студии", по которому режиссер получил условный срок. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T17:26
софья апфельбаум
дело кирилла серебренникова
алексей малобродский
юрий итин
седьмая студия
дело "седьмой студии"
дмитрий харитонов
кирилл серебренников
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софья апфельбаум, дело кирилла серебренникова, алексей малобродский, юрий итин, седьмая студия, дело "седьмой студии", дмитрий харитонов, кирилл серебренников, происшествия

Адвокат Серебренникова обжалует приговор по делу "Седьмой студии"

17:26 26.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкРежиссер, художественный руководитель театра "Гоголь-центр" Кирилл Серебренников в Мосгорсуде Москвы. 11 сентября 2018
Режиссер, художественный руководитель театра Гоголь-центр Кирилл Серебренников в Мосгорсуде Москвы. 11 сентября 2018
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Адвокат Кирилла Серебренников заявил, что обжалует приговор по делу "Седьмой студии", по которому режиссер получил условный срок.
"Мы будем обжаловать приговор, считаем его неправосудым, будем добиваться оправдания", - сказал Дмитрий Харитонов журналистам.
Согласно приговору, Серебренников и Юрий Итин получили по три года условно, Алексей Малобродский – два года условно, Софья Апфельбаум – только штраф в 100 тысяч рублей, но из-за истечения сроков платить его не будет.
Помимо этого, Серебренников, Малобродский и Итин должны будут заплатить, соответственно, 800 тысяч, 300 тысяч и 200 тысяч рублей штрафа.
Условно осужденных обязали не переезжать без уведомления и встать на учет. На троих они должны будут заплатить почти 129 миллионов рублей ущерба в рамках гражданского иска. Апфельбаум наказание фактически не было назначено, платить по гражданскому иску ее также не обязали.
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Софья АпфельбаумДело Кирилла СеребренниковаАлексей МалобродскийЮрий ИтинСедьмая студияДело "Седьмой студии"Дмитрий ХаритоновКирилл СеребренниковПроисшествия
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