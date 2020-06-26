https://ria.ru/20200626/1573529247.html
Адвокат Серебренникова обжалует приговор по делу "Седьмой студии"
Адвокат Кирилла Серебренников заявил, что обжалует приговор по делу "Седьмой студии", по которому режиссер получил условный срок. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T17:26
2020-06-26T17:26
софья апфельбаум
дело кирилла серебренникова
алексей малобродский
юрий итин
седьмая студия
дело "седьмой студии"
дмитрий харитонов
кирилл серебренников
происшествия
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2
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
софья апфельбаум, дело кирилла серебренникова, алексей малобродский, юрий итин, седьмая студия, дело "седьмой студии", дмитрий харитонов, кирилл серебренников, происшествия