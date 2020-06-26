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"Роскосмос" рассказал о работе Байконура в условиях вспышки COVID-19
Подготовка к предстоящим запускам на Байконуре не прерывается, несмотря на усиление профилактических мероприятий в связи со вспышкой новой коронавирусной... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T17:26
коронавирус в россии
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, байконур (космодром), космос - риа наука, роскосмос

"Роскосмос" рассказал о работе Байконура в условиях вспышки COVID-19

17:26 26.06.2020
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПусковая площадка на космодроме "Байконур". Архивное фото
Пусковая площадка на космодроме Байконур. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Подготовка к предстоящим запускам на Байконуре не прерывается, несмотря на усиление профилактических мероприятий в связи со вспышкой новой коронавирусной инфекции, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса".
"Космодром "Байконур продолжит работу в штатном режиме с учетом всех профилактических мероприятий", - сказали агентству в госкорпорации.
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В частности, в служебном автомобильном транспорте, доставляющем работников ракетно-космической промышленности на космодром, дважды в день проводится дезинфекция. Регулярная обработка осуществляется в административных зданиях, помещениях и пультовых стартовых и технических комплексов, специалисты обеспечены санитайзерами. Для дезинфекции используются только те средства, которые прошли соответствующую сертификацию.
Помимо того, в течение всего рабочего дня на объектах предприятия дежурит медицинский персонал, который осуществляет мониторинг и учет сотрудников.
"Несколько раз в день идут звуковые оповещения о профилактических мерах, кроме этого, вся необходимая информация размещена на информационных стендах и мониторах", - рассказали в госкорпорации.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыБайконур (космодром)Космос - РИА НаукаРоскосмос
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