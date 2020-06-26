"Роскосмос" рассказал о работе Байконура в условиях вспышки COVID-19

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Подготовка к предстоящим запускам на Байконуре не прерывается, несмотря на усиление профилактических мероприятий в связи со вспышкой новой коронавирусной инфекции, сообщили РИА Новости в пресс-службе " Подготовка к предстоящим запускам на Байконуре не прерывается, несмотря на усиление профилактических мероприятий в связи со вспышкой новой коронавирусной инфекции, сообщили РИА Новости в пресс-службе " Роскосмоса ".

"Космодром "Байконур продолжит работу в штатном режиме с учетом всех профилактических мероприятий", - сказали агентству в госкорпорации.

В частности, в служебном автомобильном транспорте, доставляющем работников ракетно-космической промышленности на космодром, дважды в день проводится дезинфекция. Регулярная обработка осуществляется в административных зданиях, помещениях и пультовых стартовых и технических комплексов, специалисты обеспечены санитайзерами. Для дезинфекции используются только те средства, которые прошли соответствующую сертификацию.

Помимо того, в течение всего рабочего дня на объектах предприятия дежурит медицинский персонал, который осуществляет мониторинг и учет сотрудников.

"Несколько раз в день идут звуковые оповещения о профилактических мерах, кроме этого, вся необходимая информация размещена на информационных стендах и мониторах", - рассказали в госкорпорации.