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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200626/1573529180.html
Наблюдатели оценили активность россиян на голосовании по поправкам
Активность участия россиян во второй день голосования по поправкам в конституцию не спадает, работа избирательных комиссий стала более организованной,... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T17:26
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
игорь борисов
владимир путин
москва
нижегородская область
политика
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
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конституция рф, игорь борисов, владимир путин, москва, нижегородская область, политика

Наблюдатели оценили активность россиян на голосовании по поправкам

17:26 26.06.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Конституция РФ. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Активность участия россиян во второй день голосования по поправкам в конституцию не спадает, работа избирательных комиссий стала более организованной, рассказали РИА Новости наблюдатели.
"Ситуация нормальная по голосованию. Мы обещаем стабильность участия... Судя по участкам, активность не спадает. Как бывает - в первый день все приходят с интересом, а потом падает. Сегодня мы отмечаем продолжение такого уровня активности участников голосования", - поделился координатор региональной временной рабочей группы СПЧ по мониторингу голосования в Москве Игорь Борисов.
По его словам, после первого дня организационных накладок работа избирательных комиссий стала более налаженной.
"То есть информация дошла, мы отмечаем четкость работы комиссий после первого организационного дня, когда нужно было дать старт этому процессу. Работа вошла в нормальное русло, без ажиотажа. У членов комиссий уже есть полное понимание процесса, есть понимание, что это не выборы и немножко отличается. Есть полное понимание с точки зрения эпидемиологической ситуации... Второй день проходит гораздо лучше в этом отношении", - пояснил РИА Новости правозащитник.
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В свою очередь директор мониторингово-экспертного центра "Группа-32" Роман Коломойцев отметил, что сообщения о возможных нарушениях продолжают поступать.
"Мы стараемся их проверять. Но пока дополнительного подтверждения таких серьезных нарушений у нас нет. Есть какие-то факты, которые о размещении участков где-то во дворах, но это в правовом режиме находится. (Сообщения приходят) о том, что возможная политическая фальсификация по электронному голосованию, а также о невозможности провести правильное наблюдение", - добавил собеседник агентства.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании смогут жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области. Дистанционное электронное голосование по поправкам проходит с 25 июня по 30 июня.
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФИгорь БорисовВладимир ПутинМоскваНижегородская областьПолитика
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