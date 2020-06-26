https://ria.ru/20200626/1573528768.html
Рельсовый автобус Керчь-Анапа возобновит движение по Крымскому мосту
Движение рельсового автобуса по Крымскому мосту сообщением Керчь-Анапа, приостановленное из-за пандемии коронавируса, возобновится 1 июля, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T17:17
2020-06-26T17:17
керчь
анапа
общество
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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керчь, анапа, общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости. Движение рельсового автобуса по Крымскому мосту сообщением Керчь-Анапа, приостановленное из-за пандемии коронавируса, возобновится 1 июля, сообщил РИА Новости министр транспорта республики Крым Сергей Карпов.
Движение пригородных поездов по маршруту Керчь-Анапа было приостановлено со 2 апреля в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции.
"Движение рельсового автобуса по Крымскому мосту (между Керчью
и Анапой
- ред.) возобновится с 1 июля", - сказал Карпов.
Первый рельсобус пригородного сообщения между Крымом и Кубанью по Крымскому мосту отправился из Керчи в Анапу 7 марта. Поезд ходил три раза в день по пятницам и выходным дням, в будни – по два раза.
По словам министра, сохранится прежнее расписание движения.