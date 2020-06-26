Защита подумает, будет ли обжаловать приговор по делу Серебренникова

Условно осужденных обязали не переезжать без уведомления и встать на учет. На троих они должны будут заплатить почти 129 миллионов рублей ущерба в рамках гражданского иска. Апфельбаум наказание фактически не было назначено, платить по гражданскому иску ее также не обязали.