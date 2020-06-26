Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200626/1573528735.html
Защита подумает, будет ли обжаловать приговор по делу Серебренникова
Защита подумает, будет ли обжаловать условный приговор фигурантам по делу "Седьмой студии", заявил РИА Новости адвокат Юрий Лысенко, представляющий Юрия Итина. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T17:17
софья апфельбаум
дело кирилла серебренникова
алексей малобродский
юрий итин
седьмая студия
дело "седьмой студии"
кирилл серебренников
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573503737_0:183:3072:1911_1400x0_80_0_0_87331bcb38d15dbc045a5522081ad3f4.jpg
https://ria.ru/20200626/1573527262.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573503737_0:183:3072:1911_1400x0_80_0_0_87331bcb38d15dbc045a5522081ad3f4.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573503737_188:0:2919:2048_1400x0_80_0_0_3d285daf49df986f7c6205b74f631955.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573503737_529:0:2577:2048_1400x0_80_0_0_164e0eb3de4d5c12c7158b6b28f1402b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
софья апфельбаум, дело кирилла серебренникова, алексей малобродский, юрий итин, седьмая студия, дело "седьмой студии", кирилл серебренников, происшествия

Защита подумает, будет ли обжаловать приговор по делу Серебренникова

17:17 26.06.2020
201
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРежиссер Кирилл Серебренников перед заседанием по делу "Седьмой студии" в Мещанском суде Москвы
Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием по делу Седьмой студии в Мещанском суде Москвы
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Защита подумает, будет ли обжаловать условный приговор фигурантам по делу "Седьмой студии", заявил РИА Новости адвокат Юрий Лысенко, представляющий Юрия Итина.
"Мы подумаем над обжалованием, когда в понедельник получим материалы", - сказал Лысенко.
Согласно приговору, Кирилл Серебренников и Юрий Итин получили по три года условно, Алексей Малобродский – два года условно, Софья Апфельбаум – только штраф в 100 тысяч рублей, но из-за истечения сроков платить его не будет.
Помимо этого, Серебренников, Малобродский и Итин должны будут заплатить, соответственно, 800 тысяч, 300 тысяч и 200 тысяч рублей штрафа.
Условно осужденных обязали не переезжать без уведомления и встать на учет. На троих они должны будут заплатить почти 129 миллионов рублей ущерба в рамках гражданского иска. Апфельбаум наказание фактически не было назначено, платить по гражданскому иску ее также не обязали.
Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием по делу Седьмой студии в Мещанском суде Москвы
16:50
Суд взыскал с фигурантов дела "Седьмой студии" 129 миллионов рублей
140058
Обсудить 0
Софья АпфельбаумДело Кирилла СеребренниковаАлексей МалобродскийЮрий ИтинСедьмая студияДело "Седьмой студии"Кирилл СеребренниковПроисшествия
Рекомендуем
Режиссер, художественный руководитель театра Гоголь-центр Кирилл Серебренников в Мосгорсуде Москвы. 11 сентября 2018
Адвокат Серебренникова обжалует приговор по делу "Седьмой студии"
Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием по делу Седьмой студии в Мещанском суде Москвы
Серебренникову не стали запрещать занимать руководящие должности в театре
Дом правительства Российской Федерации
Пойманных на незаконном вознаграждении юрлиц могут отлучить от госзакупок
Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием по делу Седьмой студии в Мещанском суде Москвы
Серебренников прокомментировал приговор суда
Конституция РФ
Главы четырех регионов СКФО и ЮФО проголосовали по поправкам
Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием по делу Седьмой студии в Мещанском суде Москвы
Суд оставил под арестом имущество фигурантов дела "Седьмой студии"
Национальный парламент Сербии
Партия Вучича получит 189 мандатов в парламенте из 250
Пусковая площадка на космодроме Байконур. Архивное фото
"Роскосмос" рассказал о работе Байконура в условиях вспышки COVID-19
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с участниками общероссийской акции взаимопомощи Мы вместе
Путин поручил повысить продолжительность жизни на Дальнем Востоке
Конституция РФ
Наблюдатели оценили активность россиян на голосовании по поправкам
Софья Апфельбаум отвечает на вопросы журналистов возле здания Мещанского суда Москвы после оглашения приговора по делу Седьмой студии
Защита Апфельбаум прокомментировала решение суда по делу "Седьмой студии"
Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием по делу Седьмой студии в Мещанском суде Москвы
В ГД поддержали решение не запрещать Серебренникову руководить театром
Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием по делу Седьмой студии в Мещанском суде Москвы
Суд взыскал с фигурантов дела "Седьмой студии" 129 миллионов рублей
Режиссер Кирилл Серебренников
Серебренников сможет продолжать свою работу, сообщил сенатор
Здание Счетной Палаты РФ
Отчет Счетной палаты в Госдуме пройдет 7 июля
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:17В Буэнос-Айресе ужесточили карантин
23:15Далай-лама считает Индию образцом межрелигиозного согласия
23:10Советник Трампа заявил о резком восстановлении американской экономики
23:06Юрист объяснил, почему Серебренникову дали условный срок
23:01Москалькова попросила главу ЦИК помочь Вышинскому проголосовать онлайн
22:57В Москве умерли еще двадцать пациентов с коронавирусом
22:51Минтруд не поддержал идею выплат на детей 16 и 17 лет, сообщила Кузнецова
22:45Опубликованы действующие ограничения по въезду в зарубежные страны
22:43Раскрыта личность "русского агента" с протестов в США
22:40Эстония введет обязательный карантин для туристов из Люксембурга
22:38Ростуризм надеется, что справки о COVID-19 для санаториев скоро отменят
22:35В Киевской области ограничили проведение массовых мероприятий
22:30В Мехико 29 июня начнут снимать ограничения по коронавирусу
22:29В Петербурге столкнулись "Нива" и маршрутка, есть пострадавшие
22:22Мэрия Минска объяснила проблему с качеством воды в городе
22:06Вышинского удивил ответ ЮНЕСКО на запрос по притеснению Sputnik Эстония
22:02В Сербии объявили режим стихийного бедствия из-за наводнений
21:56L'Oreal уберет из описания своей косметики слова "белая" и "светлая"
21:52Ученый: атеизм стал фактически официальной идеологией современной Европы
21:44В России проведут эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды
Лента новостейМолния