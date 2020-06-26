https://ria.ru/20200626/1573528735.html
Защита подумает, будет ли обжаловать приговор по делу Серебренникова
Защита подумает, будет ли обжаловать условный приговор фигурантам по делу "Седьмой студии", заявил РИА Новости адвокат Юрий Лысенко, представляющий Юрия Итина. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T17:17
2020-06-26T17:17
софья апфельбаум
дело кирилла серебренникова
алексей малобродский
юрий итин
седьмая студия
дело "седьмой студии"
кирилл серебренников
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573503737_0:183:3072:1911_1400x0_80_0_0_87331bcb38d15dbc045a5522081ad3f4.jpg
https://ria.ru/20200626/1573527262.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573503737_0:183:3072:1911_1400x0_80_0_0_87331bcb38d15dbc045a5522081ad3f4.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573503737_188:0:2919:2048_1400x0_80_0_0_3d285daf49df986f7c6205b74f631955.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573503737_529:0:2577:2048_1400x0_80_0_0_164e0eb3de4d5c12c7158b6b28f1402b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
софья апфельбаум, дело кирилла серебренникова, алексей малобродский, юрий итин, седьмая студия, дело "седьмой студии", кирилл серебренников, происшествия