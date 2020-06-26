https://ria.ru/20200626/1573528713.html
Пойманных на незаконном вознаграждении юрлиц могут отлучить от госзакупок
Правительство РФ предложило внести в Кодекс об административных правонарушениях пункт, предусматривающий невозможность участвовать в закупках юрлицам, уличенным РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T17:17
2020-06-26T17:17
россия
экономика
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РИА Новости
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россия, экономика
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Правительство РФ предложило внести в Кодекс об административных правонарушениях пункт, предусматривающий невозможность участвовать в закупках юрлицам, уличенным в незаконном вознаграждении, соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.
Документ предлагает дополнить новым пунктом статьи 7.30 и 28.4 КоАП РФ.
Как уточняется в пояснительной записке к законопроекту, участником закупки может быть юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 КоАП РФ (Незаконное вознаграждение от имени юридического лица).
"Предоставление участником закупки заведомо ложных сведений о непривлечении его в течение двух лет до момента подачи заявки… влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 100 тысяч до 150 тысяч рублей", - добавляется в законопроекте.