Пойманных на незаконном вознаграждении юрлиц могут отлучить от госзакупок

МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Правительство РФ предложило внести в Кодекс об административных правонарушениях пункт, предусматривающий невозможность участвовать в закупках юрлицам, уличенным в незаконном вознаграждении, соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

Документ предлагает дополнить новым пунктом статьи 7.30 и 28.4 КоАП РФ.

Как уточняется в пояснительной записке к законопроекту, участником закупки может быть юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 КоАП РФ (Незаконное вознаграждение от имени юридического лица).