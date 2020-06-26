Серебренникову не стали запрещать занимать руководящие должности в театре

Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием по делу "Седьмой студии" в Мещанском суде Москвы

Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием по делу "Седьмой студии" в Мещанском суде Москвы

"Лишить осужденных права занимать должности, связанные с осуществлением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных полномочий", - огласила приговор судья Олеся Менделеева.

Итину запрет установлен на три года Малобродскому - на два. На Серебренникова она такой запрет не наложила.

В пятницу Мещанский суд Москвы постановил, что Серебренников, Итин и Малобродский похитили на проекте "Платформа" 128,9 миллиона рублей из 216 выделенных. Серебренников и Итин получили по три года условно, Малобродский – два года условно, признанная виновной в халатности Софья Апфельбаум – только штраф в 100 тысяч рублей, но из-за истечения сроков платить его не будет.

Помимо этого, Серебренников, Малобродский и Итин должны будут заплатить, соответственно, 800 тысяч, 300 тысяч и 200 тысяч рублей штрафа.