Серебренникову не стали запрещать занимать руководящие должности в театре

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Мещанский суд Москвы запретил занимать руководящие должности в театре фигурантам дела "Седьмой студии" Алексею Малобродскому и Юрию Итину, но не режиссеру Кириллу Серебренникову.
"Лишить осужденных права занимать должности, связанные с осуществлением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных полномочий", - огласила приговор судья Олеся Менделеева.
Итину запрет установлен на три года Малобродскому - на два. На Серебренникова она такой запрет не наложила.
В пятницу Мещанский суд Москвы постановил, что Серебренников, Итин и Малобродский похитили на проекте "Платформа" 128,9 миллиона рублей из 216 выделенных. Серебренников и Итин получили по три года условно, Малобродский – два года условно, признанная виновной в халатности Софья Апфельбаум – только штраф в 100 тысяч рублей, но из-за истечения сроков платить его не будет.
Помимо этого, Серебренников, Малобродский и Итин должны будут заплатить, соответственно, 800 тысяч, 300 тысяч и 200 тысяч рублей штрафа.
Условно осужденных обязали не переезжать без уведомления и встать на учет. На троих они должны будут заплатить почти 129 миллионов рублей ущерба в рамках гражданского иска. Апфельбаум наказание фактически не было назначено, платить по гражданскому иску ее также не обязали.