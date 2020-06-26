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Серебренникову не стали запрещать занимать руководящие должности в театре
Мещанский суд Москвы запретил занимать руководящие должности в театре фигурантам дела "Седьмой студии" Алексею Малобродскому и Юрию Итину, но не режиссеру... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T17:40
софья апфельбаум
алексей малобродский
юрий итин
седьмая студия
происшествия
москва
дело кирилла серебренникова
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РИА Новости
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353
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софья апфельбаум, алексей малобродский, юрий итин, седьмая студия, происшествия, москва, дело кирилла серебренникова, кирилл серебренников

Серебренникову не стали запрещать занимать руководящие должности в театре

17:14 26.06.2020 (обновлено: 17:40 26.06.2020)
354
© РИА Новости / Илья ПиталевРежиссер Кирилл Серебренников перед заседанием по делу "Седьмой студии" в Мещанском суде Москвы
Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием по делу Седьмой студии в Мещанском суде Москвы
© РИА Новости / Илья Питалев
Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием по делу "Седьмой студии" в Мещанском суде Москвы
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Мещанский суд Москвы запретил занимать руководящие должности в театре фигурантам дела "Седьмой студии" Алексею Малобродскому и Юрию Итину, но не режиссеру Кириллу Серебренникову.
"Лишить осужденных права занимать должности, связанные с осуществлением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных полномочий", - огласила приговор судья Олеся Менделеева.
Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием по делу Седьмой студии в Мещанском суде Москвы
17:36
Серебренников прокомментировал приговор суда
Итину запрет установлен на три года Малобродскому - на два. На Серебренникова она такой запрет не наложила.
В пятницу Мещанский суд Москвы постановил, что Серебренников, Итин и Малобродский похитили на проекте "Платформа" 128,9 миллиона рублей из 216 выделенных. Серебренников и Итин получили по три года условно, Малобродский – два года условно, признанная виновной в халатности Софья Апфельбаум – только штраф в 100 тысяч рублей, но из-за истечения сроков платить его не будет.
Помимо этого, Серебренников, Малобродский и Итин должны будут заплатить, соответственно, 800 тысяч, 300 тысяч и 200 тысяч рублей штрафа.
Условно осужденных обязали не переезжать без уведомления и встать на учет. На троих они должны будут заплатить почти 129 миллионов рублей ущерба в рамках гражданского иска. Апфельбаум наказание фактически не было назначено, платить по гражданскому иску ее также не обязали.
Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием по делу Седьмой студии в Мещанском суде Москвы
16:40
Суд приговорил Серебренникова к условному сроку
3200929
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Софья АпфельбаумАлексей МалобродскийЮрий ИтинСедьмая студияПроисшествияМоскваДело Кирилла СеребренниковаКирилл Серебренников
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