Партия Вучича получит 189 мандатов в парламенте из 250

БЕЛГРАД, 26 июн - РИА Новости. Сербская прогрессивная партия (СПП) президента Сербская прогрессивная партия (СПП) президента Александра Вучича получила на прошедших парламентских выборах 60,68% голосов избирателей, что дает ей 189 из 250 мандатов в парламенте страны, сообщил избирком в пятницу.

Республиканская избирательная комиссия (РИК) продолжает подсчет голосов и разбор жалоб на прошедшие 21 июня выборы в скупщину (парламент) Сербии , представительный орган автономного края Воеводина и муниципальные органы власти.

"На выборах в минувшее воскресенье, согласно предварительным результатам, проголосовало 3 159 748 (из 6,5 миллиона) избирателей, а СПП получила 1 917 421 голос, то есть 60,68%", - заявил на конференции председатель РИК Владимир Димитриевич и добавил, что за ходом голосования следили 3,4 тысячи наблюдателей.

Согласно последним данным избиркома, СПП получает 189 мандатов в новом созыве скупщины, Социалистическая партия Сербии первого вице-премьера и главы МИД Ивицы Дачича - 10,35% поддержки и 32 мандата, движение СПАС бывшего ватерполиста Александра Шапича - 3,86% голосов и 12 мандатов.

Места в сербском парламенте также получат по квоте партии нацменьшинств: Союз венгров Воеводины - 9 мандатов, коалиция бывшего главного муфтия Муамера Зукорлича и македонцев - 3 депутатских места, Партия демократического действия Санджака (славян-мусульман) - 2 мандата и албанская коалиция с юга Сербии получит три места в скупщине. Остальные партии не смогли преодолеть барьер в 3%.