Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200626/1573528374.html
Партия Вучича получит 189 мандатов в парламенте из 250
Сербская прогрессивная партия (СПП) президента Александра Вучича получила на прошедших парламентских выборах 60,68% голосов избирателей, что дает ей 189 из 250... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T17:08
ивица дачич
александр вучич
сербия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155807/17/1558071770_0:2:1024:578_1400x0_80_0_0_64a6a6bd86c4e3b8e1b132e2c0db3e0e.jpg
https://ria.ru/20200621/1573267721.html
сербия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/155807/17/1558071770_0:2:1024:578_1400x0_80_0_0_64a6a6bd86c4e3b8e1b132e2c0db3e0e.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155807/17/1558071770_61:0:972:683_1400x0_80_0_0_8fd3a4cda1dfebdb0cf76f89f8d6276c.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155807/17/1558071770_175:0:858:683_1400x0_80_0_0_42826556473b7c4e735a0f15aeca7c3d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ивица дачич, александр вучич, сербия, в мире

Партия Вучича получит 189 мандатов в парламенте из 250

17:08 26.06.2020
212
CC BY 2.0 / Kevin Wallis / Houses of ParliamentНациональный парламент Сербии
Национальный парламент Сербии
CC BY 2.0 / Kevin Wallis / Houses of Parliament
БЕЛГРАД, 26 июн - РИА Новости. Сербская прогрессивная партия (СПП) президента Александра Вучича получила на прошедших парламентских выборах 60,68% голосов избирателей, что дает ей 189 из 250 мандатов в парламенте страны, сообщил избирком в пятницу.
Республиканская избирательная комиссия (РИК) продолжает подсчет голосов и разбор жалоб на прошедшие 21 июня выборы в скупщину (парламент) Сербии, представительный орган автономного края Воеводина и муниципальные органы власти.
"На выборах в минувшее воскресенье, согласно предварительным результатам, проголосовало 3 159 748 (из 6,5 миллиона) избирателей, а СПП получила 1 917 421 голос, то есть 60,68%", - заявил на конференции председатель РИК Владимир Димитриевич и добавил, что за ходом голосования следили 3,4 тысячи наблюдателей.
Согласно последним данным избиркома, СПП получает 189 мандатов в новом созыве скупщины, Социалистическая партия Сербии первого вице-премьера и главы МИД Ивицы Дачича - 10,35% поддержки и 32 мандата, движение СПАС бывшего ватерполиста Александра Шапича - 3,86% голосов и 12 мандатов.
Женщина опускает бюллетень в урну для голосования на одном из избирательных участков Белграда
21 июня, 19:13
ОБСЕ оценила ход голосования на выборах в парламент Сербии в Косово
Места в сербском парламенте также получат по квоте партии нацменьшинств: Союз венгров Воеводины - 9 мандатов, коалиция бывшего главного муфтия Муамера Зукорлича и македонцев - 3 депутатских места, Партия демократического действия Санджака (славян-мусульман) - 2 мандата и албанская коалиция с юга Сербии получит три места в скупщине. Остальные партии не смогли преодолеть барьер в 3%.
Данные считаются предварительными, так как из-за большого числа жалоб избирком в пятницу принял решение провести 1 июля повторное голосование на 234 участках.
2020000
Обсудить 0
Ивица ДачичАлександр ВучичСербияВ мире
Рекомендуем
Президентский дворец в Сантьяго-де-Чили
Полиция Чили получила ложное сообщение о бомбе в президентском дворце
Президент Украины Владимир Зеленский
Украинские перевозчики ответили на слова Зеленского о "засранцах"
Премьер-министр Борис Джонсон
Джонсон выразил соболезнования родственникам погибших в Глазго
Ситуация в Армении в связи с коронавирусом
В Армении у 23 судебных приставов выявили коронавирус
Президент Украины Владимир Зеленский
Крымские татары ответили на слова Зеленского о полуострове
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
Адвокат Ефремова рассказал о "космической" компенсации семье Захарова
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
Родственники жертв крушения рейса MH17 подготовят иски по делу к ноябрю
Сотрудник избирательного участка в Чите демонстрирует бюллетень для голосования по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ
Кремль ознакомится с мнением филологов об ошибке в бюллетенях
Здание Счетной Палаты РФ
Отчет Счетной палаты в Госдуме пройдет 7 июля
Дом правительства Российской Федерации
Пойманных на незаконном вознаграждении юрлиц могут отлучить от госзакупок
Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием по делу Седьмой студии в Мещанском суде Москвы
Защита подумает, будет ли обжаловать приговор по делу Серебренникова
Мужчина в торговом центре Гонконга
Китай объявил войну доллару
Аэрация воздуха в Москве
Для российских водителей с 1 июля начнут действовать новые правила
Актриса Кристина Асмус на открытии 41-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ)
Асмус раскрыла подробности развода с Харламовым
Производство подсолнечного масла в Ростове-на-Дону
Онколог предупредил об опасности подсолнечного масла
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:17В Буэнос-Айресе ужесточили карантин
23:15Далай-лама считает Индию образцом межрелигиозного согласия
23:10Советник Трампа заявил о резком восстановлении американской экономики
23:06Юрист объяснил, почему Серебренникову дали условный срок
23:01Москалькова попросила главу ЦИК помочь Вышинскому проголосовать онлайн
22:57В Москве умерли еще двадцать пациентов с коронавирусом
22:51Минтруд не поддержал идею выплат на детей 16 и 17 лет, сообщила Кузнецова
22:45Опубликованы действующие ограничения по въезду в зарубежные страны
22:43Раскрыта личность "русского агента" с протестов в США
22:40Эстония введет обязательный карантин для туристов из Люксембурга
22:38Ростуризм надеется, что справки о COVID-19 для санаториев скоро отменят
22:35В Киевской области ограничили проведение массовых мероприятий
22:30В Мехико 29 июня начнут снимать ограничения по коронавирусу
22:29В Петербурге столкнулись "Нива" и маршрутка, есть пострадавшие
22:22Мэрия Минска объяснила проблему с качеством воды в городе
22:06Вышинского удивил ответ ЮНЕСКО на запрос по притеснению Sputnik Эстония
22:02В Сербии объявили режим стихийного бедствия из-за наводнений
21:56L'Oreal уберет из описания своей косметики слова "белая" и "светлая"
21:52Ученый: атеизм стал фактически официальной идеологией современной Европы
21:44В России проведут эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды
Лента новостейМолния