https://ria.ru/20200626/1573528374.html
Партия Вучича получит 189 мандатов в парламенте из 250
Сербская прогрессивная партия (СПП) президента Александра Вучича получила на прошедших парламентских выборах 60,68% голосов избирателей, что дает ей 189 из 250... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T17:08
2020-06-26T17:08
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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ивица дачич, александр вучич, сербия, в мире
БЕЛГРАД, 26 июн - РИА Новости.
Сербская прогрессивная партия (СПП) президента Александра Вучича
получила на прошедших парламентских выборах 60,68% голосов избирателей, что дает ей 189 из 250 мандатов в парламенте страны, сообщил избирком в пятницу.
Республиканская избирательная комиссия (РИК) продолжает подсчет голосов и разбор жалоб на прошедшие 21 июня выборы в скупщину (парламент) Сербии
, представительный орган автономного края Воеводина и муниципальные органы власти.
"На выборах в минувшее воскресенье, согласно предварительным результатам, проголосовало 3 159 748 (из 6,5 миллиона) избирателей, а СПП получила 1 917 421 голос, то есть 60,68%", - заявил на конференции председатель РИК Владимир Димитриевич и добавил, что за ходом голосования следили 3,4 тысячи наблюдателей.
Согласно последним данным избиркома, СПП получает 189 мандатов в новом созыве скупщины, Социалистическая партия Сербии первого вице-премьера и главы МИД Ивицы Дачича
- 10,35% поддержки и 32 мандата, движение СПАС бывшего ватерполиста Александра Шапича - 3,86% голосов и 12 мандатов.
Места в сербском парламенте также получат по квоте партии нацменьшинств: Союз венгров Воеводины - 9 мандатов, коалиция бывшего главного муфтия Муамера Зукорлича и македонцев - 3 депутатских места, Партия демократического действия Санджака (славян-мусульман) - 2 мандата и албанская коалиция с юга Сербии получит три места в скупщине. Остальные партии не смогли преодолеть барьер в 3%.
Данные считаются предварительными, так как из-за большого числа жалоб избирком в пятницу принял решение провести 1 июля повторное голосование на 234 участках.