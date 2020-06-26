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Полиция Чили получила ложное сообщение о бомбе в президентском дворце
Карабинеры Чили не обнаружили взрывного устройства в президентском дворце в столице страны Сантьяго после звонка о возможной угрозе, сообщает радио BioBioChile. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T17:08
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353
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сантьяго (город), чили, в мире

Полиция Чили получила ложное сообщение о бомбе в президентском дворце

17:08 26.06.2020
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© РИА Новости / Александр Соловский Президентский дворец в Сантьяго-де-Чили
Президентский дворец в Сантьяго-де-Чили
© РИА Новости / Александр Соловский
Президентский дворец в Сантьяго-де-Чили. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 26 июн - РИА Новости. Карабинеры Чили не обнаружили взрывного устройства в президентском дворце в столице страны Сантьяго после звонка о возможной угрозе, сообщает радио BioBioChile.
"Речь идет об анонимном звонке в комиссариат… Тот, кто звонил, возможно, был пьян, его личность будет установлена", - отмечает СМИ.
Во время проверки дворца эвакуация людей не проводилась.
Анонимный звонок о минировании
23 января, 14:42
ФСБ нашла источник сообщений о минировании
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Сантьяго (город)ЧилиВ мире
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