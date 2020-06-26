https://ria.ru/20200626/1573528343.html
Полиция Чили получила ложное сообщение о бомбе в президентском дворце
Карабинеры Чили не обнаружили взрывного устройства в президентском дворце в столице страны Сантьяго после звонка о возможной угрозе, сообщает радио BioBioChile. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T17:08
2020-06-26T17:08
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сантьяго (город), чили, в мире