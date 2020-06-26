В Армении у 23 судебных приставов выявили коронавирус

"Сообщаем, что на данный момент у 23 сотрудников (СПИСА - ред.) подтвержден коронавирус. Они находятся на лечении, а контактировавшие с ними работники самоизолировались", - говорится в сообщении, размещенном на странице службы в Facebook. Отмечается, что в связи с эпидемией коронавируса ресурсы судебных приставов ограничены.