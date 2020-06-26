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В Армении у 23 судебных приставов выявили коронавирус
Коронавирус выявлен у 23 судебных приставов в Армении, сообщили в пятницу в республиканской службе принудительного исполнения судебных актов (СПИСА). РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T17:07
распространение нового коронавируса
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353
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коронавирус covid-19, армения, в мире

В Армении у 23 судебных приставов выявили коронавирус

17:07 26.06.2020
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© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкСитуация в Армении в связи с коронавирусом
Ситуация в Армении в связи с коронавирусом
© Sputnik / Арам Нерсесян
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ЕРЕВАН, 26 июн – РИА Новости. Коронавирус выявлен у 23 судебных приставов в Армении, сообщили в пятницу в республиканской службе принудительного исполнения судебных актов (СПИСА).
"Сообщаем, что на данный момент у 23 сотрудников (СПИСА - ред.) подтвержден коронавирус. Они находятся на лечении, а контактировавшие с ними работники самоизолировались", - говорится в сообщении, размещенном на странице службы в Facebook. Отмечается, что в связи с эпидемией коронавируса ресурсы судебных приставов ограничены.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,1 миллиона случаев заражения, свыше 473 тысяч человек скончались. В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июля. В стране, по данным на пятницу, выявлены 23,2 тысячи случаев заражения, 12,4 тысячи пациентов вылечились, 410 скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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