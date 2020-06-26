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Отчет Счетной палаты в Госдуме пройдет 7 июля
Отчет Счетной палаты в Госдуме о работе за 2019 год пройдет 7 июля, сообщила РИА Новости глава комитета ГД по контролю и регламенту Ольга Савастьянова. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T17:06
ольга савастьянова
алексей кудрин
госдума рф
политика
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ольга савастьянова, алексей кудрин, госдума рф, политика

Отчет Счетной палаты в Госдуме пройдет 7 июля

17:06 26.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЗдание Счетной Палаты РФ
Здание Счетной Палаты РФ
© РИА Новости / Владимир Песня
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Здание Счетной Палаты РФ. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Отчет Счетной палаты в Госдуме о работе за 2019 год пройдет 7 июля, сообщила РИА Новости глава комитета ГД по контролю и регламенту Ольга Савастьянова.
"Седьмого июля состоится отчет", - сказала Савастьянова.
Она также уточнила, что по регламенту сначала с докладом выступает глава палаты Алексей Кудрин, потом она как руководитель профильного комитета, затем предусмотрены вопросы, выступления от фракций и заключительное слово. После этого Госдума принимает проект постановления палаты.
Здание Государственной Думы РФ
8 июня, 17:08
Госдума 22 июля заслушает отчет правительства о работе за 2019 год
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Ольга СавастьяноваАлексей КудринГосдума РФПолитика
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