https://ria.ru/20200626/1573528198.html
Отчет Счетной палаты в Госдуме пройдет 7 июля
Отчет Счетной палаты в Госдуме о работе за 2019 год пройдет 7 июля, сообщила РИА Новости глава комитета ГД по контролю и регламенту Ольга Савастьянова. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T17:06
2020-06-26T17:06
ольга савастьянова
алексей кудрин
госдума рф
политика
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ольга савастьянова, алексей кудрин, госдума рф, политика